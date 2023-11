Una diputada salteña juró con anillo y vestida de novia: "Hoy me caso con el pueblo"

Se trata Griselda Galleguillos y no es la primera vez que es viral. La diputada había sorteado un show erótico de strippers para celebrar el Día de la Mujer.

Una diputada salteña protagonizó un insólito momento cuando juró para asumir a su banca en la legislatura local, donde asistió con un vestido de novia. "Hoy me caso con la gente", expresó con lágrimas en los ojos.

La nueva legisladora provincial hizo una dedicatoria especial por su vestimenta: "Cuando inicié mi carrera política hace 10 años hubo un señor de mi pueblo, Don Flores, que me visitaba seguido para apoyarme y darme fuerza".

"Me decía que cuando llegara a diputada me ponga el vestido de novia y el anillo porque eso simbolizaría el compromiso con la ciudad y la provincia", remarcó este viernes ante la prensa.

"Hoy él no está aquí, se lo llevó la pandemia. En nombre de Don Flores y de todas las personas que ya no están con nosotros, tengo el compromiso de casarme con ustedes, de cuidarlos, de protegerlos durante mi gestión", finalizó.

Los antecedentes

Galleguillos, durante la campaña, también protagonizó otro insólito momento. Entonces, reversionó el hit de Shakira y Bizarrap para criticar al gobernador Gustavo Sáenz.

"Llegó el tiempo de elección. Él compra voto, quiere ir por la reelección. Tanto que te la das de cantor, cuando cantas Rosa Rosa es la peor versión", comenzó. "Sorry, gober, hace rato, me di cuenta que usted es un gato. Ya cansó con tanto teatro y verso barato. Nuestra gente buena no está pa chantas como tú uh uh uh uh", sumó.

Y cerró: "El cargo te quedó grande, por eso estás con candidatos como tú uh uh uh uh".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEditor_76%2Fstatus%2F1650696650480918529&partner=&hide_thread=false Se llama Griselda Galleguillos, y es candidata a diputada en Salta. Eligió un tema de Shakira para su spot. Hace poco sorteó una noche con un streaper, y fue muy criticada.



Disfruten de este #EnCampaña, con un Bizarrap que se las trae... pic.twitter.com/gflws6c4dD — Editor (@Editor_76) April 25, 2023

Sin embargo, una de las apuestas más polémicas ocurrió en marzo, cuando la legisladora sorteó un show de strippers en celebración por el 'Día de la mujer' en un pueblo de Salta.

Un concurso que más allá de las críticas acaparó la atención de mucha gente y se anotaron 350 personas para participar. “A pedido de las chicas: si te vas a juntar este finde y querés pasar una divertida noche entre amigas, no te pierdas ésta oportunidad”, había escrito Galleguillos arengando a la participación femenina.

“Juancho es Mister Universo Venezuela y puede estar en tu casa (grupos a partir de 10 chicas o más). Te brindará un gran show y muchos regalitos. Requisitos: ser mayor de edad. Válido para el Departamento de Rosario de Lerma”, decía la invitación virtual publicada en redes sociales.

En 2011, cuando lanzó su precandidatura como senadora provincial, había lanzado otro spot polémico, por lo que tiene antecedentes de este tipo de apariciones que llaman la atención.