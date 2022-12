Un niño de 4 años murió sofocado dentro de un auto en Corrientes

Al notar la ausencia del niño, la familia comenzó una búsqueda desesperada, pero Emanuel no aparecía. Finalmente, a un familiar se le ocurrió revisar el vehículo y se encontró con el niño desvanecido. El chico fue llevado al hospital de la ciudad, pero ya había fallecido. El caso fue informado a la policía cerca de las 18, minutos después de la finalización del partido entre argentinos y polacos. Los padres llevaron de urgencia a Emanuel a la guardia del Hospital Dr. Miguel Sussini, pero los médicos no pudieron hacer nada porque el niño ya no tenía signos vitales.

Un video que circula por las redes sociales muestra dramáticas imágenes de los familiares del niño en las afueras del centro de salud. Una mujer aparece gritando y llorando desconsoladamente. El fiscal de Gobernador Virasoro, Julio Cazarré, ordenó el traslado del cuerpo a Santo Tomé, donde se realizó una autopsia cuyo resultado arrojó que murió por “asfixia y sofocado por el calor”. “Estamos en plena etapa investigativa, era un auto que estaba en un predio baldío al lado del domicilio del chico, el auto estaba desde hace un tiempo en el lugar, el padre del menor radica una denuncia, porque no lo encontraba, y finalmente lo encontró en el auto”, detalló el fiscal Cazarré.

Asimismo, el fiscal del caso ratificó que el niño “ingresó al hospital sin vida ya, le hicieron la reanimación, pero no pudieron salvarlo y el padre manifiesta que lo estaban buscando después de finalizar el partido de Argentina, a su hijo menor de edad. La madre estaba durmiendo y el padre estaba viendo el partido”, puntualizó Cazarré.

Padre detenido e imputado

Mientras un perito continúa con sus trabajos en el auto donde ocurrió la tragedia, el padre de Emanuel quedó detenido. En diálogo con el portal Infobae, el fiscal Cazarré confirmó que el hombre será imputado por homicidio culposo. En cuanto a la madre, dijo que “está por resolverse la situación procesal y no está detenida porque tiene hijos menores”.

