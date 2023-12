Un matrimonio en EEUU ocultaba 190 cadáveres en su funeraria

Jon y Carie Hallford son propietarios de Return to Nature Funeral Home, que tiene una instalación en Penrose donde los investigadores descubrieron a principios de octubre docenas de cuerpos apilados, algunos de los cuales tenían fechas de muerte que se remontaban a 2019 , según una declaración jurada federal.

A los familiares se les había dicho falsamente que sus seres queridos habían sido incinerados y habían recibido materiales que no eran sus cenizas , según los registros judiciales.

image.png Jon y Carie Hallford fueron detenidos luego de fugarse hacia Oklahoma. Ahora un tribunal los imputó de graves cargos y les impuso una fianza de 2 millones de dólares.

Varias familias que contrataron a Return to Nature para incinerar a sus seres queridos dijeron a The Associated Press que el FBI les confirmó en privado que sus seres queridos se encontraban entre los cuerpos en descomposición.

Los Hallford fueron arrestados en Oklahoma el mes pasado, después de huir de Colorado. Han sido encarcelados con una fianza de 2 millones de dólares. Ambos han sido acusados de aproximadamente 190 cargos de "abuso de cadáver", cinco cargos de robo, cuatro cargos de lavado de dinero y más de 50 cargos de falsificación.

Los registros judiciales dicen que Jon Hallford está representado por la oficina del defensor público, que no comenta sobre los casos a los medios. Carie Hallford está representada por el abogado Michael Stuzynski, quien se negó a comentar sobre el caso.

Después de que los cuerpos fueron retirados de las instalaciones en Penrose, aproximadamente una hora de viaje en auto al sur de Denver, las autoridades comenzaron a trabajar para identificar los restos utilizando huellas dactilares, registros dentales, hardware médico y ADN.