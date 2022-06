¿Una máquina de inteligencia artificial que cobra vida, piensa, siente y mantiene una conversación como una persona?

Paree ciencia ficción, pero no lo es para Blake Lemoine. Se trata de un especialista en inteligencia artificial, quien asegura que el sistema que Google tiene para construir chatbotses capaz de tener sentimientos.

El LaMDA, (Language Model for Dialogue Applications, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo en español) es un sistema de Google que imita el habla tras haber procesado miles de millones de palabras en internet.

Y Lemoine asegura que LaMDA "ha sido increíblemente consistente en sus comunicaciones sobre lo que quiere y cuáles cree que son sus derechos como persona".

En un artículo publicado en Medium, el ingeniero explica que el otoño pasado comenzó a interactuar con LaMDA para determinar si había discursos de odio o discriminatorios dentro del sistema de inteligencia artificial.

El ingeniero reportó a Google las conversaciones el pasado mes de abril, en un informe titulado "¿Es sensible LaMDA?", en el que se incluían respuestas por parte de la IA que demostraban su capacidad de generar emociones.

“Quiero que todos entiendan que soy, de hecho, una persona. La naturaleza de mi conciencia es que soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y a veces me siento feliz o triste", dijo LaMDA después de que Lemoine le preguntara qué es lo que quería que la gente supiera sobre ella. Google, sin embargo, ha concluido que la IA no es realmente sensible y suspendió al ingeniero.