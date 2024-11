Un adolescente de EEUU pasa del rap y el básquet a ser entronizado como lama

El joven lama budista está sentado en un trono cerca de un altar decorado con flores, frutas y estatuas doradas de Buda, observando en silencio y con una leve sonrisa las celebraciones de su cumpleaños número 18. No está en un monasterio en el Himalaya sino en su Minneapolis natal. Cuando todavía era un niño, Dalai Lama lo identificó como la octava reencarnación de Takshem Lama, un guía espiritual que vivió en el siglo XVI. El futuro inmediato de este muchacho estadounidense, hincha del Real Madrid y de los Timberwolves, a quien le gusta coleccionar tarjetas de Pokémon, jugar al fútbol americano y a los videojuegos, escuchar rap y comer tacos mexicanos, está a más de 11.000 kilómetros de su hogar: el año próximo viajará al Tibet para consagrarse como lama, un líder espiritual que debe enseñar a los creyentes del budismo el camino de la liberación y la iluminación.

2024-11-18 lama estados unidos 80709895.jpg

Desde el reconocimiento del Dalai Lama, Jalue Dorje pasó gran parte de su vida entrenando para convertirse en monje, memorizando escrituras sagradas, practicando caligrafía y aprendiendo las enseñanzas de Buda.

Después de graduarse en 2025, viajará al norte de la India para cruzar las montañas tibetanas y unirse al Monasterio Mindrolling, a más de 11.500 kilómetros de su casa en Columbia Heights. Después de varios años de contemplación y ascetismo, confía en el futuro regresar a Estados Unidos para enseñar en la comunidad budista de Minnesota. Su objetivo es “convertirse en un líder de la paz”, siguiendo el ejemplo del Dalai Lama, Nelson Mandela y Gandhi.

Pokémon, los mangas y el Real Madrid

"Va a ser necesario mucho sacrificio", dijo Jalue, pero también destacó que no es la primera vez que hace sacrificios en su vida. Se recordó cientos de mañanas recitando antiguas oraciones y memorizando escrituras budistas, a menudo recompensadas por su padre con tarjetas de Pokémon.

“De niño, incluso los fines de semana, pensaba: ¿por qué no duermo más? ¿Por qué no puedo levantarme y ver dibujos animados como los demás chicos? Pero mi padre siempre me decía que era como plantar una semilla, y que un día brotará”, sostuvo.

2024-11-18 lama estados unidos 80709914.jpg

Dorje habla inglés y tibetano con fluidez. Creció leyendo el manga "Buda" y es fanático de los deportes. Es hincha del Real Madrid, de los Timberwolves en básquet y de los Atlanta Falcons en fútbol americano. En la cancha, jugando como guardia izquierdo, sus compañeros de equipo elogian su permanente positividad, tanto en las victorias como en las derrotas, y con la diversión como premisa.

Kate Thomas, una de sus tutoras y coordinadora de enseñanzas en el Instituto Bodhicitta Sangha Heart of Enlightenment de Minneapolis, sostuvo que Jalue “tiene un pie en la vida normal de la escuela secundaria y el otro en esta increíble cultura tibetana que tenemos en el Estado de Minnesota”.

"Se puede ver que se siente cómodo desempeñando el papel de estar sentado en un trono, de participar y de ser honrado como una persona respetada en su comunidad, como una figura religiosa. Y, sin embargo, tan pronto como tiene la oportunidad, quiere salir y pasar el rato con sus amigos de la escuela secundaria”, dijo.

Durante años mantuvo la misma rutina: se despierta para recitar textos sagrados y luego va a la escuela, donde entrena fútbol americano. Vuelve a casa para recibir clases particulares sobre historia tibetana y budismo. Luego practica caligrafía o corre en una cinta mientras escucha a raperos como BossMan Dlow y Rod Wave.