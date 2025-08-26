La Capital | Información General | travel sale

Travel Sale 2025: qué tener en cuenta para aprovechar ofertas, cuotas y beneficios en viajes

Hasta el 31 de agosto se desarrollará la feria turística online con descuentos de hasta el 50% y financiación exclusiva. Participan agencias, aerolíneas, provincias y empresas del sector

26 de agosto 2025 · 08:57hs
El Travel Sale llega con descuentos en viajes y promociones turísticas de hasta el 50% off.

El Travel Sale llega con descuentos en viajes y promociones turísticas de hasta el 50% off.

Celebran los viajeros. Es que, hasta el 31 de agosto se celebra una nueva edición del Travel Sale, el evento de comercio electrónico especializado en turismo que ya se consolidó como una de las grandes oportunidades del año para reservar viajes con descuentos y financiación.

La actividad está organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el respaldo de entidades públicas y privadas. Este año, el Travel Sale 2025 celebrará su 11ª edición con la participación de más de 100 agencias de todo el país, junto a empresas de asistencia al viajero, aerolíneas y servicios turísticos.

Promociones, sorteos y beneficios

Durante toda la semana, los usuarios podrán acceder a ofertas de hasta 50% en vuelos, hoteles, paquetes, excursiones y servicios complementarios, tanto para destinos nacionales como internacionales. Además, gracias a acuerdos con bancos, aerolíneas y el programa “Cuota Simple”, muchas de estas propuestas incluirán financiación en cuotas sin interés.

En línea con ediciones anteriores, cada jornada contará con ejes temáticos: desde descuentos para viajar por la Argentina y promociones para destinos de playa o montaña, hasta escapadas y beneficios para viajes internacionales. También habrá ofertas de último minuto, sorteos de experiencias y propuestas exclusivas disponibles a través de los canales oficiales del evento.

>>Leer más: El aeropuerto de Rosario se renueva para dar un salto internacional

El Travel Sale también será una oportunidad para acceder a promociones integradas de firmas como Aerolíneas Argentinas, Europ Assistance, Hertz y Grupo 8, entre otras. Algunas incluirán bonificaciones por equipaje, upgrades o beneficios en asistencia al viajero.

Turismo digital, accesible y anticipado

Más allá de los precios, el objetivo de esta iniciativa es promover la compra anticipada para la temporada alta de verano, en un contexto donde los viajeros tienden a planificar con más tiempo para obtener mejores tarifas.

Según explicó Andrés Deyá, presidente de Faevyt, “el Travel Sale se consolidó como una herramienta clave para el turismo, ya que no solo genera movimiento en la industria, sino que permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas, incluso en temporada baja”.

Las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires también serán parte del evento, sumando atractivos culturales, naturales y gastronómicos a la propuesta general.

Desde escapadas locales hasta viajes internacionales, el evento propone una semana ideal para quienes buscan optimizar presupuesto y condiciones de pago en su próxima experiencia turística.

Claves para aprovechar el Travel Sale

Desde la organización del evento, recomiendan:

  • Revisar medios de pago: confirmar límites y vigencia de tarjetas de crédito.
  • Activar alertas y notificaciones: suscribirse al sitio web y seguir redes oficiales.
  • Definir prioridades: tener claro el destino, las fechas y el presupuesto.
  • Consultar fuentes oficiales: evitar fraudes y acceder a promociones reales.
  • Mantener flexibilidad: estar abierto a cambios de fechas o destinos.
  • Comparar precios previamente: averiguar el valor habitual del viaje o destino elegido para identificar si el descuento es realmente conveniente.
Noticias relacionadas
el cartel de sinaloa ha sido decapitado, aseguro el gobierno de estados unidos

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

el aeropuerto de ezeiza amplia el sistema de migraciones express

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

guerra de tomates: espana esta lista para celebrar una nueva tomatina

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Whatsapp brinda una serie de funciones para proteger la privacidad de sus usuarios

¿La IA de WhatsApp roba los datos? qué dice la app y cómo proteger los chats

Ver comentarios

Las más leídas

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Lo último

A River le empataron sobre el final y Marcelo Gallardo hizo la del Ogro Fabbiani

A River le empataron sobre el final y Marcelo Gallardo hizo la del Ogro Fabbiani

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Travel Sale 2025: qué tener en cuenta para aprovechar ofertas, cuotas y beneficios en viajes

Travel Sale 2025: qué tener en cuenta para aprovechar ofertas, cuotas y beneficios en viajes

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

La División de Trata de Personas de la PDI realizó allanamientos y detuvo al sospechoso en Italia al 3200.

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer
Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Por Matías Loja
La Ciudad

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Ovación
Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

El recordman rosarino de maratón representará al país en el Campeonato Sudamericano

El recordman rosarino de maratón representará al país en el Campeonato Sudamericano

Policiales
Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento
Policiales

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

La Ciudad
Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos
Información General

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas
El Mundo

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas
La Región

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe