Travel Sale 2025: qué tener en cuenta para aprovechar ofertas, cuotas y beneficios en viajes

Celebran los viajeros. Es que, hasta el 31 de agosto se celebra una nueva edición del Travel Sale, el evento de comercio electrónico especializado en turismo que ya se consolidó como una de las grandes oportunidades del año para reservar viajes con descuentos y financiación.
La actividad está organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el respaldo de entidades públicas y privadas. Este año, el Travel Sale 2025 celebrará su 11ª edición con la participación de más de 100 agencias de todo el país, junto a empresas de asistencia al viajero, aerolíneas y servicios turísticos.
Promociones, sorteos y beneficios
Durante toda la semana, los usuarios podrán acceder a ofertas de hasta 50% en vuelos, hoteles, paquetes, excursiones y servicios complementarios, tanto para destinos nacionales como internacionales. Además, gracias a acuerdos con bancos, aerolíneas y el programa “Cuota Simple”, muchas de estas propuestas incluirán financiación en cuotas sin interés.
En línea con ediciones anteriores, cada jornada contará con ejes temáticos: desde descuentos para viajar por la Argentina y promociones para destinos de playa o montaña, hasta escapadas y beneficios para viajes internacionales. También habrá ofertas de último minuto, sorteos de experiencias y propuestas exclusivas disponibles a través de los canales oficiales del evento.
>>Leer más: El aeropuerto de Rosario se renueva para dar un salto internacional
El Travel Sale también será una oportunidad para acceder a promociones integradas de firmas como Aerolíneas Argentinas, Europ Assistance, Hertz y Grupo 8, entre otras. Algunas incluirán bonificaciones por equipaje, upgrades o beneficios en asistencia al viajero.
Turismo digital, accesible y anticipado
Más allá de los precios, el objetivo de esta iniciativa es promover la compra anticipada para la temporada alta de verano, en un contexto donde los viajeros tienden a planificar con más tiempo para obtener mejores tarifas.
Según explicó Andrés Deyá, presidente de Faevyt, “el Travel Sale se consolidó como una herramienta clave para el turismo, ya que no solo genera movimiento en la industria, sino que permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas, incluso en temporada baja”.
Las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires también serán parte del evento, sumando atractivos culturales, naturales y gastronómicos a la propuesta general.
Desde escapadas locales hasta viajes internacionales, el evento propone una semana ideal para quienes buscan optimizar presupuesto y condiciones de pago en su próxima experiencia turística.
Claves para aprovechar el Travel Sale
Desde la organización del evento, recomiendan:
- Revisar medios de pago: confirmar límites y vigencia de tarjetas de crédito.
- Activar alertas y notificaciones: suscribirse al sitio web y seguir redes oficiales.
- Definir prioridades: tener claro el destino, las fechas y el presupuesto.
- Consultar fuentes oficiales: evitar fraudes y acceder a promociones reales.
- Mantener flexibilidad: estar abierto a cambios de fechas o destinos.
- Comparar precios previamente: averiguar el valor habitual del viaje o destino elegido para identificar si el descuento es realmente conveniente.