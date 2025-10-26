Del Frade: "Santa Fe tiene que dar un mensaje de cuáles son las voces que quiere para representar a su pueblo" El candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) votó esta mañana en la Escuela Padre Claret. 26 de octubre 2025 · 11:05hs

El candidato Carlos Del Frade votó en Rosario.

El candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Carlos del Frade, votó esta mañana en la Escuela Padre Claret, del barrio Abasto de Rosario, y dijo que "Santa Fe tiene que dar un mensaje claro de cuáles son las voces que quiere para representar a su pueblo".

"Espero que recuperemos esta idea de que, 42 años después, la democracia sigue siendo la única manera de transformar la vida para mejor", dijo el diputado provincial, que apuesta a ingresar al Congreso nacional.

En este marco, dijo que "Santa Fe tiene que dar un mensaje claro de cuáles son las voces que quieren para representar mejor a su pueblo, en un momento en donde la Argentina ha desaparecido como país independiente y es fundamental volver a pelear por la recuperación".

"Es muy importante que la gente se pueda manifestar, salga del enojo y elija pensar", dijo el legislador santafesino, al tiempo que invitó a la ciudadanía a votar "con el mejor ánimo porque es la única forma de ganarle a las mafias".