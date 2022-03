"Todos los hijos de Maradona están unidos pidiendo se investigue la muerte de su padre"

El administrador de la herencia de Maradona, Sebastián Baglietto, explicó que Jana y Diego Junior no estuvieron en la sorpresiva foto por razones logísticas

"No hay ningún problema, Jana adhiere al comunicado, y que no haya estado en la foto fue por un problema logístico que le impidió llegar. Diego Junior rubricó el documento junto a sus hermanas y no estuvo en la imagen porque vive en Italia. Pero todos los hijos están unidos en el pedido a la Justicia", explicó.