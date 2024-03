Tiene 25 años, visitó todos los países y sigue rompiendo récords viajeros

Durante su viaje tuvo que enfrentar diferentes desafíos, como enfrentar condiciones climáticas extremas, conducir en caminos no pavimentados y peligrosos pasos montañosos, o la ardua tarea de encontrar infraestructura de carga en regiones remotas o desérticas.

En febrero de este año, Lexie ingresó a la Argentina por Susques, provincia de Jujuy, y recorrió Salta, Tucumán, Córdoba y Santa Fe hasta llegar a Buenos Aires.

“En esta aventura épica, conocí gente increíble de muchos rincones del mundo y visité 27 países mientras estaba al volante. Pero este viaje conlleva una serie de desafíos únicos”, expresó Lexie.

Nacida en Nevada, California, esta viajera de aventuras y youtuber es conocida en las redes como Lexie Limitless. Asegura que decidió que quería explorar el mundo cuando tenía solamente dos años de edad y, mientras esperaba que llegara el día en que podría salir sola al mundo, aprendió todo lo que pudo de sus padres, que trabajaban como agentes de viajes.

Antes de cumplir los 22 años ya había viajado a 196 países. Solventa sus viajes escribiendo blogs, haciendo fotografías independientes y vendiendo impresiones. Lexie se define como una viajera minimalista: lleva lo estrictamente necesario en una mochila, además de su infaltable equipo de fotos y video.

A la hora de publicar en la web para sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram y medio millón de suscriptores en YouTube, Lexie expone su faceta exploradora pero también las malas experiencias. “Malaria, chinches, infecciones, intoxicaciones, picaduras de arañas, visitas al hospital, quemaduras, ampollas, cansancio extremo, extrañar y estar en el medio de la nada… la lista sigue. Siempre me pasó que los momentos más lindos que viví vinieron acompañados de una experiencia igual de fuerte pero negativa. Cuando me sentí en la cima del mundo la vida me recordó con qué facilidad ese sentimiento puede cambiar en un instante”, cuenta.

Después de recorrer el mundo, Lexie asegura que no tiene favoritismo por ningún lugar en particular. "Podría hablar de los paisajes o de los atractivos turísticos, pero al final, para mi, todo se reduce a la gente, porque la gente hace al lugar", sostiene.