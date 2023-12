Taylor Swift y Messi, dos titanes globales en venta de entradas y recaudación

La Pulga

Por su parte, la compañía norteamericana StubHub International, multinacional dedicada a la venta de boletos y tickets para conciertos, shows y deportes, al publicar su informe y resumen “El año en experiencias en vivo” de 2023 confirmó obviamente que el evento más vendidos en su sitio web fue la gira de Swift pero también los partidos de Lionel Messi desde que se constituyó en futbolista de los Estados Unidos.

lionel-messi-inter-miami-1633531.jpg

La transferencia del rosarino campeón del mundo al Inter Miami de la MLS este verano (boreal) fue una bendición para la venta de entradas de la liga, que aumentó un 160%, según StubHub. La superestrella del fútbol argentino también atrajo a fanáticos desde fuera de EEUU. con un aumento de las ventas internacionales del 220 %.

El Inter Miami también se convirtió en el “equipo más solicitado” de la MLS tras su llegada, superando en ventas al segundo equipo más popular (Los Angeles FC) en un 85%. Antes de que se apoderara de la “Messimanía”, el Inter Miami era el decimotercer equipo con mayor demanda de entradas.

Los seis mejores partidos de la temporada de la MLS fueron partidos fuera de casa del Inter Miami, dijo StubHub, y el partido entre Los Angeles FC y Miami fue el partido de la MLS más caro de la historiaen este torneo, con entradas promedio que cuestan alrededor de 800 dólares, un fuerte incremento del precio típico de LAFC de u$ 145.

Otros eventos deportivos que impulsaron las ventas de StubHub fueron el Super Bowl LVII entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, que superó en ventas al campeonato del año pasado en un 50% y a la final de la WNBA entre New York Liberty y Las Vegas Aces, las finales de la liga más vendidas de StubHub en la historia.

Música

En el escenario musical, por debajo de Swift, el ranking ubicó a Beyoncé, con el “Renaissance World Tour”; Bruce Springsteen & The E Street Band y el “2023 Tour”; Coldplay, con el muy exitoso “Music of the Spheres World Tour”; y Harry Styles, en quinto puesto con “Love On Tour”.

La nómina se completa con la presencia del cantante de música country Morgan Wallen, el inglés Ed Sheeran, P!nk, The Weeknd y el rapero canadiense Drake.

El 12 de noviembre pasado, Taylor Swift cerró su inolvidable serie de tres presentaciones en el estadio River Plate, que marcó su debut en Argentina con una visita que quedará sin dudas inmortalizada por el fenómeno social que generó a su alrededor y por el impresionante despliegue escénico del espectáculo con el que repasa, en diez actos, cada una de las etapas que conforman su trayectoria.

Más allá del éxito de Taylor Swift, 2023 fue un año histórico para las ventas de conciertos: en todo el mundo, las 100 giras principales del año experimentaron un aumento del 46 % con respecto al año pasado, generando 9,17 mil millones de dólares en comparación con los 6,28 mil millones de dólares de 2022.

En América del Norte, esa cifra saltó de 4.770 millones de dólares el año pasado a 6.630 millones de dólares.

Spotify

Según Spotify Wrapped, Swift fue la artista con más reproducciones a nivel mundial en 2023, acumulando más de 26 mil millones de reproducciones globales desde el 1º de enero de 2023.

Eso significa que la potencia del pop ha destronado a la estrella puertorriqueña del reggaetón Bad Bunny, quien ostentó el codiciado título durante tres años consecutivos: 2020, 2021 y 2022.