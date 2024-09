Sofía Clerici pidió a la Justicia que le devuelva los 570 mil dólares para poder entrar al blanqueo de capitales

Esta no es la primera vez que la modelo solicita que le devuelvan los 569.911 dólares que la Justicia encontró en su hogar de zona norte de Buenos Aires durante un allanamiento. Ya lo había hecho en una oportunidad en la que había justificado el origen de esos fondos como parte de su trabajo de "acompañante de viajes" , es decir escort vip.

Denegatoria

El juez Ernesto Kreplak, que lleva el expediente, se lo denegó en su momento.

Sobre ese dinero, Clerici afirma que es producto del trabajo que ejerce, que no está regulado. Por esa razón, los fondos no están justificados. Si ingresa al blanqueo de capitales con esos fondos no se pide explicaciones, por eso buscan volcarlos al sistema legal de esa manera.

La modelo subió a Instagram historias con Martín Insaurralde y después las borró.

En mayo, Clerici pidió ser sobreseída en la investigación por lavado de dinero, en la que también están imputados Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio. A través de un escrito, esgrimió que trabaja como “acompañante de viajes”.

En su defensa, aclaró que si bien sus actividades de acompañante de viajes "no guarden relación con la prostitución", comparten un vacío del encuadre impositivo para los pagos y regalos que admitió recibir.

"Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios", aceptó Clerici en su momento.