Río Gallegos sortea un viaje al Mundial de Qatar con un requisito: fotos con funcionarios K

La Municipalidad de Río Gallegos demostró que la crisis económica que atraviesa la Argentina no le impide generar originales propuestas, aunque algunas resulten tan insólitas como cuestionables. Es que ahora la gestión del intendente kirchnerista Pablo Grasso lanzó un sorteo en el que regala un viaje al Mundial de Qatar 2022, que incluye pasajes, hospedaje y entradas a los tres primeros partidos de la selección argentina . Pero como si esto no fuera lo suficientemente absurdo, la agregaron inconcebibles requisitos para participar: la exigencia de sacarse e imprimir una foto con personas seleccionadas de la ciudad, pero la mayoría son funcionarios o políticos del Frente de Todos.

"Lanzamos el concurso para que viajes al Mundial de Qatar 2022. Con pasaje ida y vuelta a Qatar, traslados, entradas a los tres primeros partidos de nuestra selección Argentina y media pensión de alojamiento", comenzó anunciando Grasso en Twitter. En el video se escucha un relato de Pablo Giralt gritando "vamos Argentina, vamos", imágenes de Lionel Messi, Angel Di María y demás jugadores de la selección, hinchas albicelestes alentando y también aviones de Aerolíneas Argentinas. Todo esto acompañado por la voz de una interlocutora: "Uno de nosotros va a poder viajar a Qatar 2022 para disfrutar de los tres primeros partidos de nuestra selección argentina".

"Vas a tener que ganar el concurso para que el mejor viaje de tu vida se haga realidad", agrega y concluye: "Río Gallegos dirá presente en Qatar 2022 y vos podés ser esa persona".

Los increíbles requisitos

Además de ser mayor de 18 años y los datos habituales para participar de un sorteo, requieren sacarse una foto con una de las personas seleccionadas de la ciudad, que muestran en el video de promoción.

El problema en cuestión es que la mayoría de esas "personas seleccionadas de la ciudad" que aparecen en el video difundido por el propio Grasso, son dirigentes del Frente de Todos. Daniel Peralta, ex gobernador de Santa Cruz entre 2007 y 2015. Moira Lanesan Sancho, secretaria de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos. Eloy Echazú, diputado provincial del oficialismo. Leandro Fadul, secretario de Estado de Comercio e Industria en el gobierno provincial de Alicia Kirchner. Ricky Victoria, el empresario que también es dirigente del kirchnerismo y en alguna oportunidad candidato. Santiago Gómez, empresario, ex diputado provincial y también fue candidato a intendente de Río Gallegos en el Frente de Todos. Adolfo Cader, actual presidente de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios y ex secretario de Deporte de Santa Cruz. Miguel Avendaño, artesano. José Silva, fotógrafo y periodista. Gisel Duarte, DJ de música electrónica.