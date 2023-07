Restos óseos hallados en Mar del Plata eran de la menor desaparecida Iara Nardelli

“A raíz de un intento de suicidio la jueza (de Familia) decide sacarme a mi hija, la internó en una institución porque consideró que ahí iba a estar cuidada, y hoy solo tengo tres huesos y un sinfín de preguntas. No voy a parar hasta que me digan qué pasó con mi hija, y que no me vengan a decir que fue suicidio o que una jauría de perros la atacó”, dijo Mariela en una conferencia de prensa junto a Marta Montero, madre de Lucía Pérez, asesinada en 2016 en Mar del Plata. También estaba presente Claudia Denis, amiga de la madre de Iara, quien reforzó que tienen “muchas dudas” porque “desde un comienzo la fiscal dijo que había sido un suicidio y que se la comieron los perros”.