Quiénes son las famosas argentinas que salieron con Franco Colapinto en Madrid

Franco Colapinto no para de ganar popularidad tanto adentro como afuera de la pista. En Madrid, salió a disfrutar el fin de semana con cuatro mujeres argentinas y se volvió viral

Colapinto ya participó de tres grandes premios en la Fórmula 1, en los que terminó en muy buenas posiciones y sorprendió a todos en su escudería, Williams. Todos hablan de él, de su capacidad de manejo y los avances que está logrando en la máxima categoría del automovilismo . Pero además de sus habilidades deportivas, Colapinto ganó al público con su carisma. Ahora no deja de ser el centro de atención de los medios y sus actividades, tanto adentro como afuera de la pista, interesan a todos.

Las fotos del encuentro se viralizaron rápidamente y las redes explotaron. Al lado de Colapinto se ve a la influencer e hija de Marcelo Tinelli, Cande Tinelli, quien vive en Madrid junto a Coti. Junto a ella, la actriz y cantante Natalie Pérez. Además, se encuentran la comunicadora More López Blanco y la periodista y panelista de Mañanísima Majo Martino.

GYqrG3jWoAAUOA7.jpg

Gaby Álvarez, el conocido relacionista público, fue quien eligió el lugar para el encuentro con sus amigas argentinas y Franco Colapinto. Se trata de un exclusivo restaurante de carnes ubicado en el barrio de Salamanca, en Madrid, considerado el mejor de la capital española.

En los últimos días, este lugar celebró su primer aniversario, y fue el mismo Álvarez quien estuvo a cargo del evento, así como también para su inauguración un año atrás. La organización de este importante festejo se dividió en una serie de veladas especialmente dispuestas en Malevo, el club privado de Ceferino con capacidad para 100 personas.

imagefoto2.jpg

De hecho, tras la cena, Franco Colapinto, Natalie Pérez, Gaby Álvarez, la hija de Marcelo Tinelli y Majo Martino, decidieron continuar la noche en el club "Malevo". El encuentro dio de que hablar en redes sociales, donde circularon comentarios de todo tipo, memes y opiniones sobre el particular encuentro.

imagefoto.jpg

Sin duda, el joven piloto es la estrella del momento. Su popularidad no para de crecer y no sólo por su talento en la pista sino también por su carisma y por su simpatía. Es así, Colapinto no para de cosechar suspiros.