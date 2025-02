Qué días caen los feriados por carnaval y qué otros feriados hay en 2025

Las dos jornadas no laborables ofrecen un fin de semana largo muy esperado. El almanaque oficial y de dónde proviene la tradición

Cabe destacar que l os días de carnaval en Argentina son considerados feriados nacionales e inamovibles. Es por esto que durante esas fechas no se trabaja y las personas encuentran un descanso de sus rutinas o la oportunidad perfecta para hacer un pequeño viaje. Al mismo tiempo, según la región se realizan distintos festejos especiales de forma pública en espacios abiertos.

Cuándo caen los feriados por carnaval en 2025

Este año los feriados por carnaval tendrán una particularidad a tener en cuenta. Normalmente, esta festividad cae en febrero, pero este año no será hasta marzo que se podrá disfrutar de estas pequeñas vacaciones.

El feriado por carnaval es el lunes 3 y martes 4 de marzo. De esta manera, el tercer mes del año arrancará con un fin de semana largo para disfrutar y recargar energías.

De dónde proviene el Carnaval

No hay certezas sobre el origen del carnaval. En distintos lugares y con diferentes características, fue surgiendo esta tradición que aún perdura en la actualidad. Lo que sí se tiene en cuenta es que es una festividad asociada a la cuaresma, la festividad cristiana.

La cuaresma corresponde al período de cuarenta días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de Resurrección, tiempo de ayuno y penitencia en memoria de los cuarenta días que ayunó Jesús en el desierto, y en preparación de la Semana Santa y la Pascua. Por esto la fiesta de carnaval está pensada como un período de excesos, libertinaje y desenfreno previo a la cuaresma, momento de abstinencia y austeridad. Esta tradición cristiana se terminó fundiendo con tradiciones locales de cada espacio en que se expandió.

Cada país guarda sus propias tradiciones alrededor del carnaval. En Argentina los carnavales comenzaron a celebrarse en Buenos Aires el siglo XVII, en una fusión entre el legado español y la cultura africana de los esclavos negros. En ese entonces, el carnaval se organizaba en casas privadas y con el tiempo se trasladó a espacios más abiertos y públicos. A finales del siglo XIX se registraron las primeras comparsas y corsos. Ya llegado el siglo XX surgieron las murgas y antes del comienzo del siglo XXI la Legislatura porteña declaró estos festejos como Patrimonio Cultural de la Ciudad. Durante la última dictadura militar en 1976, el Carnaval fue eliminado del calendario de feriados. Sin embargo en 2010 fue restablecido y para 2011 volvió al almanaque como Feriado Nacional.

Próximos feriados inamovibles

- Marzo: 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

- Abril: 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), 18 de abril (Viernes Santo).

- Mayo: 1 de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

- Junio: 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).

- Julio: 9 de julio (Día de la Independencia).

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Próximos feriados trasladables

- Junio: 16 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), trasladado del 17 de junio.

- Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Mayo: 2 de mayo.

- Agosto: 15 de agosto.

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos de 2025

- 1 al 4 de marzo: Carnaval.

- 18 al 20 de abril: Semana Santa

- 1 al 4 de mayo: Día del Trabajador y día no laborable.

- 15 al 17 de agosto: Día no laborable y Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

El objetivo de estos feriados y días no laborables es impulsar el turismo interno y la economía del país. Las fechas elegidas buscan desestacionalizar la actividad turística y distribuirla de manera equitativa a lo largo del año.