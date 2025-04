Pasó Semana Santa y se renueva la pregunta: cuándo es el próximo feriado en Argentina

Este domingo termina el fin de semana largo de Semana Santa , uno de los más esperados del año por los argentinos. Una vez que se coman los huevos de Pascua y haya que volver a la rutina, aparece la inevitable pregunta: ¿cuándo es el próximo feriado ? Más allá de que la idea sea escaparse de la ciudad o simplemente descansar en casa con familia y amigos, el cronograma de días no laborables y fines de semana largos siempre tiene que estar a mano.

Según lo establecido por el Ministerio del Interior , a las celebraciones del jueves 1° de mayo por el Día del Trabajador se le sumarán 24 horas no laborables con fines turísticos. Es decir que algunos podrán disfrutar de otro fin de semana largo para recargar la batería. La decisión de trabajar o no queda completamente a criterio de cada empleador.

Por otro lado, un día no laboral es determinado por los empleadores, ya que no conlleva necesariamente suspensión de las actividades ni una paga doble. Suele depender mucho del sector.

La principal diferencia en términos de remuneración entre estos dos tipos de días se centra en que el trabajo durante un feriado nacional debe pagarse al doble de la tasa de un día normal, mientras que en un día no laborable, la remuneración se mantiene como un día habitual.

Mientras que los feriados son obligatorios para todos, incluyendo la administración pública y el sector privado, los días no laborables son de aplicación obligatoria solo para la administración pública, siendo optativos para el sector privado.

De acuerdo con la ley de Contrato de Trabajo, en el sector de bancos, seguros y actividades afines, los días no laborables pueden tener reglamentaciones específicas, lo cual determina su observancia obligatoria u optativa.

Todos los feriados 2025 en Argentina

Feriados inamovibles

- Mayo: 1 de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

- Junio: 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).

- Julio: 9 de julio (Día de la Independencia).

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Junio: 16 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), trasladado del 17 de junio.

- Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Mayo: 2 de mayo.

- Agosto: 15 de agosto.

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

- 18 al 20 de abril: Semana Santa

- 1 al 4 de mayo: Día del Trabajador y día no laborable.

- 15 al 17 de agosto: Día no laborable y Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

El objetivo de estos feriados y días no laborables es impulsar el turismo interno y la economía del país. Las fechas elegidas buscan desestacionalizar la actividad turística y distribuirla de manera equitativa a lo largo del año.