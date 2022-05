"No vayas a hacer nada raro mi vida. Que tú sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día", le suplicó el futbolista en Instagram a su ex novia

La captura del chat que fue acompañado este viernes por Roberto Castillo, el abogado de la denunciante, refleja un ida y vuelta entre la joven y Villa en torno al episodio que originó la presentación judicial.

La ex novia le escribe a Villa: “Yo lo sé. Yo te he cuidado siempre”. Y el delantero de Boca responde: “Hablemos. Por eso”. A lo que en el mensaje siguiente la mujer le recrimina: “Pero no merecía esto”. Allí el jugador empieza a comprender la complejidad de lo ocurrido y por eso trata de persuadirla: “Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida. Que tú sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”.

Previamente a este fragmento, y en capturas de la charla ya presentadas con anterioridad a la fiscalía, la joven mujer le afirma. “Te tengo miedo. No quiero”. Y Villa contesta: “Dame la dire, mi reina”. Pero ella contesta tajante: “Ya tomé una decisión”.

Villa visualizando el conflicto que podría generarse por el supuesto hecho de abuso sexual, insiste: “Tú sabes que es mi carrera, mi reina. De mí depende mi familia: mi mamá, todos. Veámonos”, suplica el futbolista. “No sé. Yo te he cuidado siempre”, contesta ella. El futbolista insiste: “Hablemos”. Pero allí su ex novia contesta a manera de cierre: "Te tengo miedo".

OLG7IFCXSVHLHIBPRL3LSTNNRI.jpeg

2222YVTTSQKEQ5AUPCFVR44UJFZXXU.jpg

Pericia psiquiátrica y ausencia de una médica

Este viernes también se produjeron otras novedades en torno a la causa. Luego de las 13 también finalizó la pericia psiquiátrica a R.T.D., la ex novia y víctima del hecho denunciado, en la que los profesionales le consultaron sobre el episodio y sobre su infancia. De esta pericia también participaron peritos de parte, propuestos por la defensa de Villa.

También la ginecóloga del Hospital Penna que había sido citada a declarar por la Justicia avisó que estaba enferma y no se presentó, una testigo clave para la investigación, ya que la profesional fue, según la denunciante, quien determinó y constató la existencia de lesiones en la zona vaginal.

Ante su ausencia por un problema de salud, las fiscales postergaron para la próxima semana su declaración.

El testimonio de la médica resulta clave en el expediente porque la víctima contó que, al día siguiente del abuso, se atendió en el Hospital Penna con la ginecóloga. Hay dos documentos en el expediente que hablan de este punto: una constancia donde se certifica que la víctima efectivamente concurrió al nosocomio y un certificado en donde la profesional escribió que la joven mujer tenía una cervicopatía periorificial.

Las fiscales buscaban este viernes que la especialista corrobore que la letra, la firma y el sello en el certificado le corresponden y, en el mejor de los casos, que dé alguna especificación de lo que recuerda de ese día.

Otro de los elementos que complica aún más la situación judicial de Villa es que ya llegó a la fiscalía la confirmación de un hecho que formó parte de la presentación de la joven mujer, cuando apuntó que un vecino llamó esa noche al 911 por sus gritos. Y eso se logró corroborar, tanto la llamada, como el arribo de los efectivos, lo que quedó certificado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.