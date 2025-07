Temu y Shein en la mira: la ola china de productos conquista al mercado argentino

El principal interrogante que se abre en este escenario es el impacto que ya se siente, y podría profundizarse, sobre la industria nacional que fabrica estos mismos productos pero con costos mucho más altos. Sin embargo, el riesgo no cae solo sobre los fabricantes, también crece la preocupación entre comerciantes minoristas que, en algunos casos, trabajan con importadores que ingresan este tipo de artículos de origen chino al mercado nacional y los venden en sus locales, haciendo frente a gastos como el alquiler, los servicios y empleados que brindan atención de forma presencial.

Compra nacional o china, esa es la cuestión

Todo parece indicar que la revolución china del comercio electrónico llegó para quedarse, y hay visiones contrapuestas sobre si el gobierno argentino debe regular estas plataformas para equilibrar la competencia o fomentar su crecimiento. Por ahora, el camino que tomó es el segundo. En Argentina, la gestión de Javier Milei impulsó el sistema de compras puerta a puerta a través de couriers. Antes del 2 de diciembre de 2024, el límite para compras en el exterior sin aranceles era de 1.000 dólares, según el régimen de “pequeños envíos”. A partir de esa fecha, el límite se incrementó a 3.000 dólares, y los primeros 400 dólares de cada envío están exentos del pago de aranceles, con un máximo de cinco envíos por año y por persona. Es decir, que los consumidores que ingresen productos respetando esos límites solo pagarán el 21% de IVA como extra al valor de compra que hagan.

Incluso el mayor jugador local del comercio electrónico, Mercado Libre, empieza a adaptarse al boom comercial impulsado por el gigante asiático. Su fundador, Marcos Galperín, advirtió sobre la llegada de los competidores chinos y anticipó que la empresa ya analiza incorporar productos de este país a su propia plataforma como forma de competir en igualdad de condiciones. Según declaró en una entrevista, están estableciendo vínculos con fabricantes de China que ya comercializan sus productos globalmente con Temu y Shein para que empiecen a ofrecer su producción a través de Mercado Libre.

Comercio Electrónico.jpg La oferta de Shein se centra más en la indumentaria y los accesorios de moda, mientras que Temu concentra una mayor variedad de artículos en electrónica y hogar.

Desde una mirada proconsumidor, la medida amplía el abanico de opciones a precios competitivos. Pero desde la óptica industrial y comercial, si caen las ventas de productos que se venden en territorio nacional frente a productos que vienen directamente del extranjero, eso impacta en la producción, el empleo y la continuidad de empresas y negocios. Así lo analizó Miguel Ángel Rucco, presidente del Centro Comercial Calle San Luis y titular de una firma de juguetes, quien sostuvo que trabaja en su mayoría con productos que vienen de afuera y que ingresa por medio de importadores. Si bien esta mercadería llega con costos muy bajos que se trasladan al precio final al cliente, los costos de mantener locales y otros gastos hacen difícil competir con la importación directa a través del sistema courier.

“Estamos sosteniendo estructuras como son locales comerciales con gastos mayores por la quita de subsidios a la energía, alquileres que siguen subiendo y costos fijos más grandes. Es un esfuerzo que está haciendo el comerciante, que viene achicando su estructura de gastos y también los márgenes de utilidad, todos nos estamos ajustando para hacer frente a este escenario”, señaló Rucco.

Indumentaria: la principal perjudicada

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con datos actualizados a junio de 2025, hubo rubros que registraron caídas interanuales como calzado y marroquinería, con un descenso del 5,2%, seguido por textil e indumentaria, con una baja del 4,7%. Además, las ventas minoristas tuvieron una baja interanual del 0,5% a precios constantes, y en la comparación con el mes anterior también se verificó un descenso del 6,7%.

Otro dato más respalda la delicada situación en la que se encuentran los fabricantes nacionales. En los primeros cinco meses de 2025, Argentina importó ropa por casi 253 millones de dólares y más de 73 millones de kilos, según datos recientes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). En comparación con el mismo período de 2024, esto representa un aumento interanual del 7 % en términos de valor y del 186 % en volumen, alcanzando un récord histórico para el sector textil. Prendas de abrigo lideraron el ranking de importaciones, representando el 26% del total en dólares y más de 5,7 millones de kilos. Los pantalones se ubicaron en segundo lugar, con una participación del 18% tanto en dólares como en kilos.

Las cifras sobre la caída de ventas del rubro generan alarma entre los empresarios del sector. Al respecto, Mario Giambattistelli, presidente de la Cámara Industrial de la Indumentaria Rosario, indicó a Negocios de La Capital que, en un relevamiento realizado a compradoras de Shein y Temu, le explicaron que el motivo de comprar en estas plataformas es solamente económico. “No lo hacen por diseño, calidad, ni siquiera por comodidad. Algunas lavan la ropa dos veces y se descose, otras les dura un poco más, pero la calidad deja mucho que desear. La pregunta es cómo puede nuestra industria nacional competir con esto, cuando el gobierno les abre las puertas sin restricciones”, señaló el referente textil.

La mirada de los compradores

Negocios también consultó la opinión de dos personas que eligen comprar a través de estos sitios y los motivos de esta decisión. El factor económico fue el más destacado por ambos entrevistados. “Compré tres artículos en Temu y los recibí antes del tiempo que me habían informado, supuestamente tardaban más de un mes y llegaron a los veinte días. Dos de esos tres productos tenían la calidad que esperaba y uno solo me decepcionó, pero accedí a envío gratis y a un descuento especial por ser la primera compra. Logré ahorrar entre un 45% y un 50% y la verdad que lo recomiendo porque hay mucha variedad en la plataforma”, señaló Ezequiel.

ecommerce 1 - Cierre-Global.jpg En el informe se destaca el pago en una única cuota como la opción elegida por el 59% de los argentinos.

También destacó que la plataforma informa el avance de la compra de forma detallada para que el comprador pueda hacer el seguimiento y saber en qué estadio se encuentra. Tampoco tuvo que hacer ningún trámite específico más que darse de alta en la web con una cuenta, abonar el pedido y esperar a que el pago sea aceptado. “Otro plus es que si tenés una fecha de entrega máxima pactada y llega después, te reintegran una parte de lo que pagaste. En mi caso eran 3.000 pesos del total, agregó.

Una ventaja de Temu para los usuarios en Argentina es que la compra se puede realizar en pesos, sin necesidad de utilizar dólares ni realizar trámites aduaneros adicionales. Tampoco se requiere declarar impuestos por compras realizadas dentro de los límites permitidos para compras internacionales (hasta u$s 400). El pago puede hacerse con tarjeta de crédito internacional en dólares, tarjeta de débito en pesos o a través de billeteras virtuales.

Por su parte, Leila señaló como ventaja de Temu el hecho de que se puede pagar la compra con la cuenta de Mercado Pago para no tener que ingresar datos de una tarjeta. También, en su caso, el pedido llegó antes de cumplirse el mes, aunque estuvo unos días demorado en la Aduana porque le informaron que había sido seleccionado al azar para ser inspeccionado. La primera compra que hizo la recibió con la empresa Adriana y la segunda corrió por cuenta de FedEx International. “Hay remeras de algodón a 11.000 o 12.000 pesos cuando acá no encontrás ese precio en los locales, la bisutería está muy barata también y una funda de celular la pagué 7.000 pesos. Un amigo compró conmigo y pagó un equipo de destornilladores para desarmar PCs a 12.000 pesos cuando me dijo que acá estaba a 90.000”, contó la entrevistada.

Francia, país pionero contra el ultra fast-fashion

La tensión que genera puertas para adentro la avalancha de artículos chinos impulsó a que una serie de países tomaran medidas para frenar o al menos limitar su avance. En Francia, el senado aprobó una Ley Anti-Shein, también conocida como ley anti-moda rápida, con el objetivo de regular el impacto ambiental de este tipo de empresas. Entre las medidas contempladas, se incluyen aranceles de importación adicionales para Shein y Temu, así como sanciones económicas dirigidas a influencers y marcas que promocionen este tipo de moda ultra rápida.

Las penalizaciones comenzarán a aplicarse en 2025 con un recargo mínimo de cinco euros por prenda, que se incrementará gradualmente hasta alcanzar los diez euros en 2030, sin superar el 50% del precio de venta sin impuestos. Estos valores mínimos podrán ser ajustados al alza si las autoridades lo consideran necesario. Además, Shein, Temu y AliExpress enfrentan nuevas trabas en Estados Unidos y la Unión Europea, que informaron que aplicarán aranceles y tasas a envíos desde China, afectando especialmente los pedidos pequeños que hasta ahora estaban casi exentos de impuestos. El objetivo, según informaron, es frenar el auge de estos productos ultra low cost, como se los conoce popularmente, proteger la industria local y elevar los estándares de calidad.