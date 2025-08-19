Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario celebra su 141° aniversario

Se viene el webinar "Innovación, sustentabilidad y digitalización en los parques productivos de la región" . La cadena del maíz se dará cita en Rosario para analizar y discutir el presente y el futuro del complejo productivo

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) cumple 141 años y lo celebrará con una serie de actividades pensadas para acercar la vida institucional a la comunidad y compartir su historia. El acto oficial por el 141° aniversario se realizará el viernes 22, desde las 18.30, en la sede de la BCR y podrá seguirse en vivo a través de su canal de YouTube. La semana ya comenzó con un streaming en la esquina de Córdoba y Corrientes, con entrevistas, música en vivo, historia, juegos y más. El martes por la mañana el Parque de las Colectividades fue sede de la fijación del precio pizarra, la referencia diaria que utiliza el mercado de granos para las operaciones de entrega inmediata y pago al contado, y que sirve de base para arrendamientos, contratos y cálculos impositivos. Ese mismo día se llevó a cabo un nuevo remate de Rosgan, el mercado ganadero de la BCR. También tendrá lugar una nueva edición local del programa Agromakers en el Colegio Boneo, un espacio de la Fundación BCR que fomenta la innovación y la generación de ideas aplicadas al agro, con talleres y dinámicas especialmente dirigidas a jóvenes emprendedores. La agenda institucional se completará el miércoles con el almuerzo de la Mesa Ejecutiva en El Hogar, la jornada especial en el Recinto, organizada por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, bajo el lema “Jueves de Rueda ‘A viva voz’” (jueves 21) y la reunión Intercámaras organizada por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario (viernes 22).

El miércoles 20, a las 18.30 , se realizará el webinar "Innovación, sustentabilidad y digitalización en los parques productivos de la región" en el cual los responsables del proyecto Ruta X de la UIA expondrán los alcances de la propuesta, sus implicancias para las empresas del país y las posibilidades que los parques productivos la adopten para sus firmas radicadas y para su propia gestión. El encuentro organizado por el Foro de Parques Productivos se trasmitirá en vivo por su canal de Youtube . Ruta X es es un ecosistema integral que permite a las empresas innovar e incorporar tecnologías 4.0, y hacer sus procesos productivos sustentables. A partir de un conjunto de herramientas, identifica los pasos a seguir, los objetivos a lograr y la interacción con soluciones personalizadas, de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de cada empresa. Para más información o consultas: [email protected] .

Los días 27 y 28 de agosto se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario la cuarta edición del Congreso Internacional de Maíz (CIM). Toda la cadena del maíz se dará cita para analizar y discutir el presente y el futuro del complejo productivo de la mano de más de 100 oradores nacionales e internacionales. Se abordarán temas trascendentales para el país, para los productores, empresarios, ingenieros y contratistas: enfermedades, brechas de rendimiento, clima, nuevas variedades, situación actual y posibles escenarios futuros de la plaga de la chicharrita, financiamiento, agtechs y demás. El encuentro tendrá entrada libre y gratuita (cupos limitados) previa inscripción en congresointernacionaldemaiz.com.ar.

El próximo jueves 21 de agosto, desde las 11, en la intersección de peatonal Córdoba y San Martín la Mesa Regional de la Producción Nacional realizará un acto para “poner en valor el aporte de nuestras entidades a la economía, a la sociedad y a nuestro país”. En un comunicado también remarcan: “Nuestro sector es el corazón productivo de Argentina, representando el 80% del PBI y el abastecimiento al mercado interno”. Para finalizar aportan un dato en donde remarcan que en el último año 15 mil entidades productivas cerraron debido a políticas de importaciones indiscriminadas, aumento de tarifas y falta de políticas para el sector productivo pyme, chacarero y cooperativo”.

La estructura productiva

Fernando Ventura, profesor de Análisis de la Estructura Económica Argentina, presentará cuatro posicionamientos sobre el pensamiento económico nacional. El seminario sobre "La estructura productiva" se desarrollará en 2 encuentros para charlar y aprender sobre el trabajo desarrollado por los distintos autores. Se realizará en formato híbrido en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR) los días 28 de agosto y 4 de septiembre, a las 19. Inscripción aquí.

Agora Surplus, un espacio de debate

El grupo de estudios Surplus invita a participar de Agroa Surplus, el nuevo club de debate sobre la coyuntura económica argentina. El objetivo es crear, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR un espacio “horizontal, abierto y riguroso para discutir temas de actualidad económica con fundamentos y respeto”. Las reuniones son mensuales y los encuentros presenciales son de unas dos horas. La dinámica incluye una moderación activa para orientar el intercambio y está orientada a estudiantes, docentes, investigadores y público en general. El primer encuentro será el viernes 29 de agosto a las 18.30 hs en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Bvd. Oroño 1261. En el primer encuentro se va debatir sobre el nuevo esquema cambiario. El link de inscripción aquí.

Santa Fe Business Forum

Del 1º al 5 de septiembre se realizará en La Fluvial de Rosario la segunda edición del Santa Fe Business Forum 2025, un ecuentro que reunirá a más de mil empresarios locales con 250 compradores internacionales, fondos de inversión, startups y representantes de 40 países, consolidando a la provincia como epicentro de negocios, innovación y desarrollo industrial. El Foro incluirá rondas de negocios inversas, presentaciones sectoriales, capacitaciones, workshops, circuitos productivos en todo el territorio santafesino y un espacio exclusivo para el Foro de Inversiones. Las empresas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la plataforma oficial: businessforum.santafe.gob.ar.

santafe business forum 9403

Expo Delicatessen

La ciudad de Rosario será sede, por primera vez, de la exposición de alimentos y bebidas de calidad más relevante del interior del país. Del 5 al 7 de septiembre, el Salón Metropolitano albergará la 1° edición de Expo Delicatessen & Vinos, un evento que reúne a los principales referentes del mundo vitivinícola, delicatessen y productos gourmet de todo el país. Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de una experiencia sensorial única con degustaciones, cocina en vivo, clases magistrales y la posibilidad de conocer de cerca a productores y marcas que apuestan por la calidad y la innovación. Además de su propuesta para el público general, Expo Delicatessen & Vinos Rosario suma una instancia estratégica de vinculación comercial. Las rondas de negocios presenciales, organizadas en alianza con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, están especialmente diseñadas para generar oportunidades concretas entre productores y compradores calificados. Las firmas interesadas en exponer pueden comunicarse por mail a [email protected], por teléfono al (351) 6838901, o completar el formulario en línea en: https://delicatessenyvinos.com.ar/expositor/

Se viene Rosario Tech Week

Del 23 al 28 de septiembre Rosario será el epicentro de la innovación regional con su Tech Week. Su primera edición va a durar 6 días y promete llenar la ciudad de eventos que conectan a emprendedores, inversores, corporaciones, universidades y organismos públicos para compartir ideas, crear alianzas y proyectar soluciones tecnológicas al mundo. Organizada por Rosario Innovation Hub, la Tech Week es una plataforma para mostrar el talento local, inspirar a nuevos líderes y atraer recursos estratégicos. Con actividades como charlas, talleres, hackathons y ferias de startups, es el espacio ideal para que el ecosistema se encuentre, crezca y deje huella a nivel regional. Más información en https://rosariotechweek.com/

El mundo soja en Rosario

El próximo 23 de septiembre la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina celebrará su tradicional seminario, un evento que reunirá a representantes de todos los eslabones de la cadena para exponer oportunidades, desafíos y soluciones, y mostrar cómo se interactúa de forma articulada para retomar el camino del crecimiento. El objetivo del Seminario Acsoja 2025 es abrir un espacio en el que cada sector, cada eslabón de la cadena, pueda comunicar sus iniciativas, innovaciones , dificultades y estrategias para avanzar hacia una agroindustria más fuerte y que propenda a una mayor generación de divisas para el país. En un contexto de estancamiento en la agricultura argentina, la jornada busca posicionar la agroindustria como motor estratégico de la economía. Se subrayará la necesidad de contar con reglas claras y positivas que permitan capitalizar la fortaleza del sector para impulsar el desarrollo agroindustrial del país. El encuentro será el martes 23 de septiembre, desde las 9, la Bolsa de Comercio de Rosario. La jornada es de acceso libre y gratuito y requiere inscripción previa. Para más información ingresar a https://www.seminarioacsoja.org.ar/ o escribir a [email protected].