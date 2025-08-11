La Capital | Información General | Anmat

Anmat retiró del mercado un suplemento dietario

El producto había ingresado al país sin ningún tipo de registro y no presentaba información acerca de sus condiciones de producción. En consecuencia fue considerado ilegal

11 de agosto 2025 · 08:58hs
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo pública la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de un suplemento dietario importado en cualquiera de sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

Según asentó la disposición 5719/2025, se trata de un producto que había ingresado al país sin ningún tipo de registro. En el Boletín Oficial se determinó que “no cumplimentó el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

La medida fue tomada a raíz de una denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Alimentos (Inal) que derivó en una investigación conjunta con diversas áreas de Anmat. Los resultados no solo determinaron que el suplemento había ingresado sin control al país sino que además fue imposible para los organismos de control establecer su origen y condiciones de fabricación.

En tanto, Anmat no puede conocer el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, resulta imposible brindar garantías sobre sus condiciones de producción, su seguridad y su eficacia. Es por esto que recomienda a la población evitar el consumo del suplemento.

Cuál es el suplemento dietario prohibido por Anmat

El producto se conoce como “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize” y es de la marca Wondercow. La medida alcanza todo tipo de presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

Esencialmente, el producto se vendía en envases de 120 gramos y se promocionaba en plataformas de venta en línea de alcance nacional.

image
