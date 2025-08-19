Nico Vázquez rompió el silencio tras la infidelidad de Gime Accardi: "Me da mucha vergüenza todo esto"

El actor reflexionó sobre el final de su relación, contó cómo atraviesa esta situación y dio detalles de su última charla con su expareja, quien confesó públicamente que le fue infiel

Este martes, un nuevo cimbronazo golpeó al mundo del espectáculo luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad, la cual puso fin a una relación de 18 años de amor con Nicolás Vázquez. Así las cosas, entre nervios, tristeza y angustia, el actor que interpreta a Rocky Balboa decidió contar públicamente cómo sobrelleva la situación y cómo fue su última charla con su ahora expareja.

Nico Vázquez aprovechó una visita al Teatro Lola Membrives, donde brinda sus funciones de Rocky de jueves a domingo. Pasadas las 18.10, se presentó ante la prensa y dio su versión de los hechos: “Gracias por estar acá. Me da mucha vergüenza porque no puedo creer la cantidad de medios que hay acá”, señaló. “La realidad es esa, la que dijo ella ante algunas cosas que ella sintió que necesitaba aclarar” , agregó.

“La quiero acompañar del lugar que yo puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia. De hecho, hoy al mediodía estuve con ella . Me fui para nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba , porque obviamente fue una mañana muy movida para ella, para ustedes, para todos", reveló el actor.

“Me parece muy delicado entrar en detalles. No lo voy a hacer. Sí, aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy en la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda, porque realmente fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Casi todas ustedes las conocen, pero no todas, porque hay cosas que pasan adentro, entre cuatro paredes”, reveló Nico.

nico

“Obviamente no somos una pareja perfecta, como mucha gente pensaba que lo éramos, sobre todo el público. Nos pasan las mismas cosas y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Y así y todo las hemos enfrentado y siempre las hemos superado con amor”, explicó Vázquez.

Nico Vázquez explicó cómo seguirá su relación con Gimena Accardi

“Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella. Veníamos peleándola, veníamos tratando de sobrevivir a lo que pasa a cualquier pareja con tantos años, y tantas cosas vividas, todo. Siempre digo lo mismo: que Gime tenía 22 años cuando arrancó conmigo, una nena, y yo tenía 29, o sea que imagínense que crecimos juntos”, señaló.

“No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles, y que me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque verla partida como la vi ahí, y después en casa, no me da ninguna gracia. Me pone triste, pero también ante la necesidad de ella de aclarar con quién no fue”, resaltó.

image - 2025-05-08T160055.307.jpg Tanto Gimena Accardi como Andrés Gil desmintieron los rumores sobre que estarían viviendo un romance. Ambos protagonizan la obra de teatro "En otras palabras", dirigida por Nico Vázquez, pareja de Accardi.

“Y no me empiecen a preguntar con quién fue, si tengo fotos, cómo me enteré. No tengo ganas de hablar de eso y entiendan que es un montón ya lo que estamos haciendo. Me da mucha vergüenza, de verdad, lejos de hacerme el que no me está sucediendo algo. Estoy muy nervioso, estoy muy triste. Me da mucha vergüenza, pero también respeto el trabajo de todos ustedes, que siempre me acompañan en todas, a mí, a ella. Va a ser mi familia siempre, lo va a ser.

nico4

Qué dijo de la confesión de Gimena Accardi

“Vamos a ser familia siempre. Hoy nos dábamos un abrazo y decíamos eso. Como personas nos vamos a amar siempre, pero hoy no nos amamos como pareja. Y también empiezo a entender, y entiende ella, que nos debíamos separar porque hace un tiempo ya que no veníamos bien, ¿viste? Y bueno, son cosas que suceden. Nadie está exento a que le suceda”, recalcó.

“Y como le dije a ella, la definen en 18 años de amor, 18 años de estar conmigo en cada momento, de estar con ella en todos los momentos, de ser una familia súper fuerte, de demostrar que podemos ser familia sin tener hijos, con mascotas, con amigos, con mucha gente en común y compartiendo hasta el trabajo, ¿viste?”, agregó.

“Y ver el crecimiento también personal de cada uno, acompañarnos. Bueno, esta última obra que hicimos ahora, que es espectacular. Ver lo que pasó con ella como actriz que yo hace mucho quería que hiciera un protagónico”, cerró Nico antes de responder preguntas.