Santi Maratea vs nutricionistas: ¿cómo es el té para adelgazar que promociona el influencer?

El influencer promociona un compuesto que "transforma los carbohidratos en energía" y no en grasa. Qué es, cuánto sale y cuál es la crítica que le hacen profesionales de la salud

En las últimas horas, un video del influencer Santi Maratea se volvió viral y generó polémica entre nutricionistas . Se trata de la promoción de un té que promete ayudar a adelgazar al "transformar los carbohidratos en energía" y no en grasa . Rápidamente, diversos profesionales de la salud salieron a desmentir al mediático y expusieron su preocupación por esta publicidad.

El producto en cuestión es de la marca Prunex, y consiste en una especie de té (también llamado "juguito" por el mismo Maratea) que promete ayudar en el descenso de peso . No es la primera vez que el influencer recomienda productos de esta empresa, pero en cuanto al último video que se viralizó, se trata de un artículo llamado "No carb" (en referencia a la ausencia de carbohidratos), que también se toma como una infusión. Además de Santi Maratea , hay otros influencers que lo promocionan a diario, como Belu Lucius o el Chapu Martínez.

"Seguramente, va a saltar una nutricionista a decirme que soy un irresponsable por decir esto pero no me interesa", comenzó Maratea, picante, su video de promoción. "No es un té mágico, no te hace bajar de peso si comés cualquier cosa, pero lo que sí hace es ayudarte, como me ayuda a mí, que lo tomo todos los días", aseguró el instagramer de las campañas solidarias sobre el "suplemento tradicional" que consume diariamente.

En cuanto a los efectos del té No Carb, Maratea afirmó : "Ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no los acumule como grasa" , y aseguró: "También evita que se generen picos de glucosa, que te dan hambre cada media hora"

"No es magia, pero bien usado marca la diferencia. No reemplaza el déficit calórico, pero lo potencia", siguió el influencer, y finalizó, contra un colectivo de profesionales de la salud: "Si lo quieren probar, háganlo con información, no como los nutricionistas arrogantes que, a pesar de tener un título, no investigan".

Frente a la promoción de este producto que ayuda a "bajar de peso": ¿Qué hay de cierto sobre este producto de origen peruano? ¿Puede ser peligrosa su ingesta, qué efectos colaterales tiene? ¿Qué dicen los expertos?

El té "mágico" para adelgazar: qué es y cuánto sale

Prunex 1 es el primer producto de esta línea que pomocionó Maratea. Es de venta libre, viene en forma de polvo y se agrega al té o al agua. Tiene sabor dulce y está compuesto por extracto de ciruela, psyllium, mucílago de linaza, anís estrellado y algas marinas. Hace algún tiempo se viralizó su uso por parte de influencers, entre ellos, Santiago Maratea, quien aseguró que lo ayuda a sentirse mejor cuando se levanta, "desinflamado y deshinchado". No es el único famoso que admitió consumirlo diariamente.

En sitios de compras online se lo presenta como un "té instantáneo desintoxicante con fibra para la limpieza del colon y para aliviar los síntomas del estreñimiento y mejorar el tránsito en el sistema digestivo".

En particular, el té que ahora promocionó Maratea se llama No Carb y su nombre hace referencia a la no absorción de carbohidratos, la promesa central del producto. Su formato recuerda al famoso Satial, el polvo "mágico" que recomendaban las vedettes de los 90 para comer carbohidratos "sin engordar", espolvoreando el productos sobre las harinas.

En cuanto a su costo, la caja con 28 sobrecitos ronda los 41 mil pesos. Se indica tomar un "té" por día.

Qué dicen los nutricionistas sobre el té de Maratea

No es el primer enfrentamiento que Maratea tiene con un grupo de nutricionistas, a quiénes calificó de "arrogantes" y acusó de "no investigar". En este marco, no fueron pocos los profesionales de la nutrición que salieron a responderle.

En este contexto, la nutricionista Romina Pereiro _ex pareja de Jorge Rial_ que tiene más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, espacio que utiliza para compartir tips de nutrición y recetas, decidió expresar su opinión sobre la promoción de Maratea sobre el producto No Carb. “Venía muy tranquila hasta que me crucé con Santi Maratea promocionando un té para bajar de peso”, escribió la especialista en su posteo.

“Si andás por ahí, este mensaje es para vos”, comienza la nutricionista, y advierte: “No solo está respaldando un mensaje sin ningún tipo de sustento científico, porque obviamente busqué en páginas y no encontré nada. Además le dice a la gente que no le dé bola a los nutricionistas arrogantes”, lanzó ella con indignación.

“Nosotros (los nutricionistas) nos basamos en la evidencia científica y en nuestra experiencia clínica. Estamos habilitados por una matrícula nacional. El mensaje que estás dando es muy peligroso e ignorante”, continuó la experta.

“La difusión de mensajes engañosos promueve la cultura de la dieta y pone en riesgo a poblaciones muy vulnerables como personas con obesidad, diabetes, y a quienes tienen predisposición a trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Argentina presenta una de las tasas más altas de TCA a nivel mundial, con aproximadamente un 15% de prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes”, cerró la nutricionista Romina Pereiro.