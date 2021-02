Llamen a Bill Murray: hoy es 2 de febrero, el Día de la Marmota

Los inicios de esta tradición, que poco tiene de ciencia pero que muchos eligen creer, se dieron en Europa, más precisamente en España donde cada año se celebra el "Día de la Candelaria”, una fiesta religiosa a la que los ciudadanos asistían para bendecir velas que luego se instalarían en sus hogares. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a estar este festejo relacionado con el clima.

Al pasar los años, algunos utilizaron un erizo para “confirmar” su teoría que decía que si su sombra se hacía notar la estación duraría unas semanas más. Así fue como empezaron a tomarlo como una tradición que llegó a los Estados Unidos cuando una colonia alemana llevó la costumbre. Al notar la gran cantidad de marmotas que había en el lugar no dudaron en reemplazar al mamífero de púas por el dormilón instalándose así, cada 2 de febrero, el Día de la Marmota.

Cuando esta tradición llegó a Estados Unidos se popularizó rápidamente y actualmente es la región que más lo festeja, tanto que cada uno de los estados tiene su propia marmota, que es la que anuncia lo que sucederá con el tiempo. Sin embargo, hay una que es la oficial de la que todos los medios están pendientes en el gran día: Phil.

Punxsutawney Phil es la mascota del estado de Pensilvania, lugar en el que la tradición data de 1887 y es de las predicciones más confiables del país norteamericano. Lo cierto es que cada año muchas personas, hasta turistas, se acercan a la madriguera de Phil y el Punxsutawney Groundhog Club realiza un festejo de gala en donde se disfruta de música y buena comida.

Aunque logró cierta popularidad, la fama de estos animales y su predicción con respecto al pronóstico llegó gracias a la película protagonizada por Bill Murray, El Día de la Marmota (por algunos traducido como Hechizo del tiempo).

En ella, un meteorólogo que es interpretado por el actor mencionado es enviado a cubrir el evento del 2 de febrero en Pensilvania, tras una tormenta de nieve deberá quedarse en el sitio en lugar de volver a su hogar y, al despertarse se encuentra encerrado en un período de tiempo en el que repite día a día las mismas vivencias.

