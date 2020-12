"Las violencias digitales pasan también en los juegos, no se reducen a las redes sociales"

El abogado detalló que “en los juegos se da la generación de confianza. Puede ser en la PlayStation 5 o en cualquier aplicación que haya modalidad de juego en línea”. Y que según distintas variables sobre las que realizan seguimientos, “en un gran porcentaje, la conversación tiende a migrar a otra plataforma”.

Navarro indicó que, generalmente, las conversaciones migran hacia Whatsapp, lo que genera vínculos más personales. Sin embargo, afirmó que desde la ONG están “sorprendidos". Sostuvo: "Vemos chicos que juegan con su team pero no hablan por la propia dinámica del juego sino que tienden a hablar por Discord”. Discord es una plataforma social que permite crear grupos de chat para diferentes juegos, verdadero boom entre los chicos y adolescentes durante la pandemia.

“Esto es muy volátil. Discord hace seis meses era desconocida”, dijo el abogado. Si bien nació en 2015, se popularizó este año con la pandemia de escenario y millones de personas obligadas por la pandemia a hacer cuarentena en sus casas.

Incluso, resaltó: “Denunciamos casos de grooming que ocurrieron en partidas de Among Us. Llegamos hasta un punto que nos sorprende no encontrar casos en las plataformas más populares. Es muy serio lo que estamos viendo en relación a los juegos”.

Abordar las violencias digitales

Si bien hay preocupaciones, Navarro recomendó: “Pedimos al mundo adulto la amplitud de la mirada para identificar potenciales situaciones de vulnerabilidad en las plataformas de videojuegos”.

“Son fundamentales los cambios repentinos de conducta, las situaciones que nos llamen poderosamente la atención. Estas recomendaciones tienen que ver con la línea en la que estamos trabajando con familias y escuelas, porque no hay una receta mágica”, manifestó.

Además de este punto, el abogado marcó como importante el diálogo “con hijos e hijas acerca del tratamiento que le vamos a dar a los juegos en cuanto a conversaciones y micrófonos” y darle la entidad necesaria a las violencias digitales, en caso de que sucedan: “Lo que vemos en general es que los adultos no atan esta cuestión a los juegos online sino que lo reducen a las redes sociales”.

Consultado sobre la privacidad de los usuarios respecto de las grabaciones que Sony tendrá disponibles para que los jugadores y jugadoras puedan denunciar situaciones de acoso o abuso, Navarro dividió las cuestiones entre un reporte y una denuncia.

“Una cosa es reportar a una empresa y otra cosa es la denuncia penal. En esto hay una diferenciación. Una cosa son las cuestiones éticas o moralmente reprochables, en las que el moderador de un juego puede banear a un jugador; otra cosa es la comisión de un delito, el cual hay que denunciarlo y la empresa dueña del juego debe prestar colaboración con la Justicia en caso que se necesario para saber quién es la persona que está detrás del avatar”, concluyó.

Quienes quieran contactarse con la ONG Grooming Argentina pueden escribir a contacto@groomingargentina.org.