La vacuna de Pfizer no da abasto para cubrir la demanda de la UE

La vacuna de Pfizer/BioNTech no da abasto para cubrir la demanda de los 27 países de la Unión Europea, más los otros países donde ha sido aprobado (EEUU, Canadá, Israel, Chile, entre otros) y el consorcio de los dos laboratorios está trabajando a fondo para impulsar la producción. Lo dijeron los fundadores de la farmaceútica alemana BioNtech al semamario Der Spiegel. Ugur Sahin, número uno de BioNtech, advirtió: "la situación no es buena, se ha creado un gap porque no se han aprobado rápidamente en Europa otras vacunas y nuestra empresa por sí sola no conseguirá cubrir la demanda" europea. BioNtech no es la clásica farmacéutica gigante sino una start-up alemana, así que su capacidad industrial depende de su socio estadounidense, Pfizer.