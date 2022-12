La tormenta de nieve en EEUU mató al menos a 28 personas

Los expertos señalaron que se había producido una "ciclogénesis explosiva", que es cuando la presión atmosférica cae muy rápido y a la vez hay una tormenta fuerte de nieve. También se llama al fenómeno "bomba ciclónica". Esto ocurre cerca de los Grandes Lagos, en la frontera con Canadá.

La tormenta desató toda su furia en Buffalo, ciudad del estado de Nueva York, donde vientos con fuerza de huracán y una intensa nevada paralizaron los servicios de emergencia. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que casi todos los camiones de bomberos de la ciudad estaban varados por la nieve. El aeropuerto permanecía cerrado. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la nieve acumulada en el aeropuerto Buffalo-Niagara ascendió a 109 centímetros a las 7 del domingo.

Dos personas murieron en sus viviendas en Cheektowaga, en el estado de Nueva York, debido a que personal médico no logró llegar a tiempo para tratar sus condiciones de salud, y otra persona falleció en Buffalo. Se confirmaron otras cuatro muertes durante la noche, con lo que total en el condado de Erie llegan a siete. El administrador del condado Mark Poloncarz advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar."Algunas personas fallecidas fueron halladas en sus vehículos, algunas fueron halladas en bancos en la calle'', expresó Poloncarz. "Sabemos que hay personas que llevan más de dos días varadas en sus vehículos''.

Las fuertes nevadas, el frío y los cortes de energía del día anterior hicieron que algunos residentes de Buffalo decidieran el sábado salir de sus hogares rumbo a cualquier lugar que tuviera calefacción. Pero con las calles de la ciudad cubiertas por una gruesa capa blanca, eso no era una opción para gente como Jeremy Manahan, que cargaba la batería de su celular en su auto estacionado tras casi 29 horas sin electricidad. "Hay un albergue para calentarse, pero está demasiado lejos para que pueda llegar. Obviamente no puedo manejar, porque estoy atrapado'', dijo Manahan. "Y uno no puede estar fuera más de 10 minutos sin sufrir síntomas de congelación''.

Ditjak Ilunga, de Gaithersburg, Maryland, viajaba con sus hijas para visitar a familiares por Navidad en Hamilton, Ontario, cuando su camioneta quedó atrapada en Buffalo. Como no podían conseguir ayuda, pasaron horas con el motor en marcha en el vehículo azotado por el viento y casi sepultado por la nieve. A las 4 de la mañana del sábado y cuando casi no les quedaba combustible, Ilunga tomó la decisión desesperada de enfrentarse a la tormenta para llegar a un albergue cercano. Cargó a Destiny, de 6 años, a su espalda mientras Cindy, de 16, abrazaba a su cachorro y pisaba sobre sus huellas entre las ráfagas de viento. "Si me quedo en este auto voy a morir aquí con mis hijas'', recordó haber pensado, y dijo que creía que debían intentarlo. Lloró cuando la familia cruzó las puertas del albergue. "Es algo que no olvidaré en mi vida''.

La tormenta dejó poblaciones sin electricidad desde Maine a Seattle. Pero gradualmente se está restableciendo la electricidad y la calefacción en Estados Unidos. Según poweroutage.us, menos de 300.000 viviendas estaban sin luz a las 8 del domingo, una reducción significativa comparado con el pico de 1,7 millones. En Carolina del Norte, menos de 6.600 viviendas no tenían luz, comparado con un pico de 485.000. Las empresas eléctricas advirtieron de posibles apagones generalizados.

En los seis estados de la región de Nueva Inglaterra, unos 121.300 clientes de la red continuaban sin electricidad este domingo, siendo Maine el más afectado. En los últimos días se han reportado muertes asociadas a la tormenta en todo el país: siete en el condado Erie de Nueva York; 10 en diversos accidentes viales en Ohio, incluso uno en que unos 50 vehículos estuvieron involucrados, un hombre cuya camioneta se estrelló contra un camión de nieve y un obrero que murió electrocutado; cuatro conductores en diversos accidentes viales en Missouri y Kansas; una mujer en Vermont sobre la que cayó la rama de un árbol; un hombre sin hogar hallado en medio de temperaturas gélidas de Colorado; una mujer que cayó a través del hielo en un río en Wisconsin. En total, los fallecidos eran hasta la tarde de este domingo 28, pero se teme que la cifra aumente cuando se despeje la nieve.