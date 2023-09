La pornografía hecha por IA usa videos y fotos de mujeres sin su consentimiento

El problema afecta desde grandes estrellas de cine a anónimas adolescentes del interior de España. El delito muchas veces no es castigado

“Me venden en contra de mi voluntad. No consentí que me sexualizaran”. La frase no es de una víctima de trata ni de “pornovenganza”, ni un hackeo de fotos íntimas. Su autora es Sweet Anita, una joven streamer inglesa con 1,9 millón de seguidores en Twitch. Y lo que denuncia es la práctica que la ha elevado a una nueva categoría de víctima: la de quienes mediante la Inteligencia Artificial (IA) generativa se ven “protagonizando” contenido porno sin su consentimiento. Los casos se multiplican en todo el mundo, reseña la publicación de tecnología Xataka.