La Nasa anunció que iniciará un estudio para explicar el fenómeno de los ovnis

La agencia espacial cree que es un primer paso para intentar aclarar los avistamientos conocidos como fenómenos aéreos no identificados (UAP)

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( Nasa ) lanzará un estudio sobre el fenómeno de los objetos voladores no identificados ( ovnis ) como parte de un nuevo impulso a la ciencia de alto riesgo y alto impacto.

Los expertos también estudiarán cuál es la mejor manera de utilizar todos estos datos en el futuro.

El jefe de la misión científica de la Nasa, Thomas Zurbuchen, reconoció que la comunidad científica tradicional puede considerar que la agencia espacial "se está vendiendo" al aventurarse a abordar este tema, pero que él no está de acuerdo. "No estamos rehuyendo del riesgo para la reputación", dijo Zurbuchen durante una transmisión por internet de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. "Creemos firmemente en que el mayor reto de estos fenómenos es que se trata de un campo de estudio con datos limitados".

La Nasa considera que se trata de un primer paso para intentar explicar los avistamientos misteriosos en el cielo conocidos como fenómenos aéreos no identificados (UAP, por las siglas en inglés de Unidentified Aerial Phenomena).

El estudio comenzará en el otoño (boreal) y durará nueve meses. El presupuesto para este proyecto no superará los 100.000 dólares. La investigación será totalmente abierta y no se utilizarán datos militares clasificados.

La Nasa indicó que el equipo estará dirigido por el astrofísico David Spergel, presidente de la Fundación Simons para el avance de la investigación científica.

Durante una conferencia de prensa, Spergel señaló que el único preconcepto al iniciar el estudio es que probablemente los UAP tengan múltiples explicaciones. "Tenemos que abordar todas estas cuestiones con un sentido de humildad. La mayor parte de mi carrera la he hecho como cosmólogo. Puedo decir que no conocemos el 95% del universo. Así que hay cosas que no comprendemos", dijo Spergel.