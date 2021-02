La joven que asegura ser la hija de Diego Maradona lloró en cámara al recordar al Diez

A partir de allí, Eugenia buscó hacer contacto con su supuesto padre y lo logró cuando encontró a Maradona en un entrenamiento de Gimnasia y Esgrima La Plata, la ciudad de donde es oriunda.

En diálogo con Tomás Dente, en el programa Vino para vos, Laprovittola comentó que extraña muchísimo a Diego: "A veces lo extraño tanto que a la noche me pongo a mirar sus vídeos para no olvidarme de su voz. Me hubiera encantado compartir más tiempo con él. Me enoja, me duele, me molesta mucho la forma en la que se fue este mundo. Me hubiera gustado cuidarlo", aseguró visiblemente emocionada.

"Siento como que me hace falta su energía, su risa. Para mí ir a la cancha no va a ser lo mismo porque no va a estar; y yo iba a la cancha a ver a Diego. A veces me gustaría que baje un ratito porque creo que nos debemos una charla, quizás la más importante en mi vida. Me gustaría a veces contarle los goles que hago, las jugadas, que me dé algún consejo", explicó Laprovittola, quien ya había aclarado que no tiene interés en aparecer como una de las herederas del "10".

La paz de Maradona

"También sé que dónde está… creo que está tranquilo, que esta tiene esa tranquilidad que por ahí quizá no tuvo; y que está con ellos dos, con Doña Tota y con Don Diego. Yo sé qué eso es lo que él quería. Y quiero que no se preocupe, que yo acá lo voy a defender toda mi vida, nunca le voy a dejar de creer, nunca lo voy a olvidar, nunca. Y me gustaría que baje un ratito", insistió Eugenia.