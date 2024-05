La horrorosa confesión del asesino "La Hiena Humana" sacude a Córdoba

SHM5LBOKVJAY3FQL3G3NBSHN4I.jpg

El camarista pidió calma, aunque debió aclararle a Raúl Bocalón: “Creáme que desde el tribunal lo entendemos, entendemos el dolor que sienten en este momento y nos solidarizamos. Les pido por favor que terminemos con este trámite. Si no me veré obligado a pedirles que se retiren”.

Después de esa intervención, La Hiena siguió: “Quiero decirle al papá de la víctima que entiendo su posición. Cuando un ser amado nos es arrebatado queremos saber la verdad. Usted pidió que hubiera justicia y bueno, la justicia es esta mierda que nos toca a todos. De una manera u otra todos estamos involucrados en lo mismo”, afirmó, sin cambios en su tono de voz.

Sin más prosiguió con su relato cruel: “Lo abracé y le puse la cuchilla en el cogote, le entré un poco. Se lo pedí con cortesía y no entendió. Le dije ‘bajate loco porque te mato’. Y me dijo ‘no me robes la herramienta de trabajo” y le empecé a dar. No sé cuantas puñaladas le di”.

Carmona responsabilizó al taxista de su propia muerte. “Choco porque los pies de él estaban en los pedales del auto y no me permitían manejar. Por distraerme sacando eso, que incluso creo que le meto una puñalada en la pierna, no estoy seguro, choco intentando sacar los pies de él”.

En final de su declaración de hoy dejó abierto el misterio: “Tenía un objetivo que no lo voy a decir porque me puede servir al futuro”.

La Hiena, que lleva 38 años en la cárcel, pretendía el auto del taxista para huir tras haberse escabullido de la casa de su mujer, donde estaba en una visita conyugal supuestamente vigilado por seis guardiacárceles, mientras el país estaba paralizado por el partido de la selección argentina contra Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar.

El primero de los crímenes atroces que cometió fue en 1986, donde violó y asesinó a Gabriela Ceppi, una chica de 16 años.

Ese mismo año, en prisión, hirió de un puntazo a Martín Castro, un compañero de celda de la cárcel. En el mismo penal asesinó en diciembre de 1994 a Héctor Bolea, un preso definido como “líder” entre los internos.

El mismo carmona se definió como un "depredador".