La Armada subasta cinco buques: dos de ellos veteranos de la Guerra de Malvinas

La Armada Argentina anunció la subasta pública a cinco buques de su flota. Dos de ellos tuvieron una participación activa en la Guerra de Malvinas . Las unidades fueron declaradas en desuso debido a su antigüedad y su degradación tanto en su estructura como en su equipamiento a bordo, lo que no permite su recuperación para volver a la navegación.

Se trata del ex aviso ARA “Alferez Sobral” (A-9), el ex buque hidrográfico ARA “Comodoro Rivadavia” (Q-11), y las ex corbetas clase A-69 ARA “Drummond” (P-31) y ARA “Guerrico” (P-32). Estas unidades, se encuentran amarradas en la Base Naval Mar del Plata sin navegar desde hace varios años.