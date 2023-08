Jorge Macri propone eliminar la Sube y pagar el transporte con celular o tarjeta de crédito

A través de un video publicado en redes sociales, titulado "Chau Sube", el precandidato asegura que este medio de pago "ya quedó viejo" y se pregunta: "¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista, ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo".