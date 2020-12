Increíble, pero real: un empresario le dejó su empresa a una empleada

“Después de 64 años he cambiado la firma", dijo Moreyra y contó que la decisión la había tomado junto a su esposa.

Luego aclaró que Deolinda, "quien hace 40 años que trabaja acá", era la mejor para seguir con el negocio. Después contó: "Mi salud no me permite estar más frente a la firma, pero todo sigue igual, la atención sigue siendo como antes y cada vez mejor”.

Deolinda, como se llama la empleada, empezó a trabajar en la gomería con tan sólo 12 años. Toda una vida de experiencia y una relación que transcendió lo laboral, ya que los Moreyra le festejaron su cumpleaños de 15 y cuando se casó hasta fueron sus padrinos de boda.

“Soy de una familia muy humilde, de muchos hermanos y no podíamos estudiar, así que me mandaron a trabajar. Cuando me preguntaron qué sabía hacer les dije de todo, pero no sabía hacer casi nada, así que todo lo que sé y quién soy se lo debo a ellos”, dijo Deolinda.