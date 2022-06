Germán Paoloski hizo un polémico chiste transfóbico y las redes reaccionaron 

El periodista entrevistaba a Matías Alé en su programa No es tan tarde y sus dichos no cayeron para nada bien

"Un amigo mío me dijo hace poco, lo ví, me lo encontré de casualidad, soltero él que había salido con una chica. Al otro día me lo encontré y le pregunté '¿cómo te fue?' y me dice 'Un caballero... la chica. Pero bueno, ya estaba ahí'. Y bueno, sobre gustos...". El conductor comenzó a reír, quizás esperando la misma reacción de los que estaban en el estudio.

La cámara hizo foco en Matías Alé, quien demoró unos segundos en reaccionar y esbozó una tímida sonrisa. Casi de inmediato, las redes sociales reaccionaron contra el comentario de Paoloski.

POLEMICO CHISTE TRANSFOBICO DE GERMAN PAOLOSKI EN NO ES TAN TARDE

Más allá de recibir numerosos comentarios tildándolo de transfóbico y desubicado, la escritora, panelista y activista trans Barbie Di Rocco reaccionó con vehemencia en su cuenta de Twitter y expuso al periodista a una incómoda situación: "Era sabido que en algún momento lo ibas a demostrar @germanpaoloski Queres que hablemos de vos, de la travestis y la zona roja de Núñez ? No tengo drama. #nonosjodan"