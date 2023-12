Feroz incendio en un edificio lindero a la Secretaría de Trabajo de la Nación en Buenos Aires

Al menos ocho personas debieron ser hospitalizadas, entre ellas una mujer y su bebé, y otras cinco fueron asistidas con oxígeno como consecuencia de un incendio ocurrido en Alem 668, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El siniestro ocurrió en el sexto y séptimo piso de un edificio lindero a la Secretaría de Trabajo de la Nación, ex Ministerio, y se desconocen sus causas.

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajaba en el lugar desde entrado el mediodía, cuando se desató un feroz incendio en un departamento. No hubo víctima fatales pero e l fuego y el humo acaparó otros espacios del edificio y afectó a varias personas que tuvieron que ser asistidas.

12-12-2023_un_incendio_se_desato_este (3).JPG Foto: Agencia Telam

El encargado del edificio confirmó esta tarde en declaraciones a la prensa que el inmueble no tenía instalación de gas. "No sé lo que pudo haber pasado, no hay gas en el edificio. Hay oficinas y hay gente viviendo", señaló.