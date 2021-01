"Estoy cansado, me quiero morir", le dijo un niño a su padre para que no le pegue a su madre

Cuando el agresor, de 29 años -que trabaja limpiando plazas-, llegó en estado de ebriedad a su casa, su pareja de 24 años estaba descansando junto a sus dos hijos menores en su casa del barrio General Paz de la capital santiagüeña.

En ese momento la mujer se despertó y le manifestó que estaba cansada de que hiciera siempre lo mismo, despertándola tanto a ella como a los niños.

A partir de eso mantuvieron una acalorada discusión, hasta que el sospechoso tomó un cuchillo carnicero, le apoyó el filo en la garganta de la mujer y le dijo: “Ya estoy cansado, los voy a matar a todos”. Abrió la garrafa de gas y cortó la manguera con el arma blanca, por lo que la mujer comenzó a llorar.

El violento hecho hizo que el hijo de ambos, de 7 años, se levantara y se ponga delante de su padre para rogarle que “no le pegues más, estoy cansado, me quiero morir”. Seguidamente, se puso las ojotas y salió a pedir ayuda, según relata el portal Nuevodiarioweb.com.ar de la capital santiagueña.

En ese momento y aprovechando la aparición en escena de su hijo, la mujer trató de levantar de la cama a su otra hija para salir de la vivienda, ocasión en la que el hombre le propinó un golpe de puño en la cabeza. A pesar de ello y tras un forcejeo, la víctima logró huir con su hija y refugiarse en la casa de una vecina, de donde llamaron a la Jefatura de Policía.

Se entregó en la Policía

La llamada no solo fue a la Policía para informar sobre el hecho de violencia de género. También les comunicaron a los familiares de la mujer de todo lo sucedido, quienes se trasladaron desde el barrio Juan Felipe Ibarra. Al llegar protagonizaron una pelea con el acusado, quien logró huir.

Sin embargo, con los parientes de la víctima buscándolo, el denunciado se presentó en la Comisaría Comunitaria Nº 5 y se entregó. Inmediatamente, quedó aprehendido por orden de la representante de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público Fiscal, Norma Matach.

En la denuncia realizada por la víctima, expuso que no es la primera vez que es agredida por su pareja. En el último hecho, la Justicia le ofreció un botón antipánico, pero no le activaron porque no tiene celular.

La línea de asesoramiento y atención en violencia de género en Rosario es el Teléfono Verde (0800 444 0420), que tiene como refuerzo una línea de WhatsApp (3415 781509). Funciona las 24 horas.