Emoción en el Gigante: la mujer de Russo llevó la urna con sus cenizas al homenaje

Con invitados especiales, Central le rindió su propio tributo al DT ya fallecido, que tantas alegrías le dio al club. La emoción invadió Arroyito

En todos los estadios del fútbol argentino había sido obligatorio en la fecha pasada el minuto del silencio en memoria de Miguel Ángel Russo , pero "Miguelo" merecía que el Gigante de Arroyito le rindiera un homenaje de estas características, totalmente emotivo como lo fue.

A cualquier hincha de Central que le preguntaran en la previa del partido cuál era el motivo para asistir al Gigante hubiera puesto a la misma altura ver al equipo de Ariel Holan que formar parte del reconocimiento hacia el entrenador que tantas alegrías le dio al club.

Todos ellos, y los que lo vivieron por televisión también, comprendieron la necesidad que había en Central de realizar su propio tributo al DT que falleció hace poco más de una semana, a los 69 años.

En memoria de Miguel Russo

El Gigante repleto honró la memoria de Miguel. Lo hizo de manera no sólo respetuosa, sino con una congoja fácilmente apreciable en todos y cada uno de los rostros que siguieron atentamente y formaron parte del sentido tributo.

rus Los jugadores de Central utilizaron una camiseta en homenaje a Miguel Ángel Russo en la previa al encuentro frente a Platense.

Los jugadores salieron a la cancha con una remera blanca con el rostro de Miguel. Uno de los niños que los acompañó lo hizo con una boina.

Lo más emotivo fue cuando su mujer Mónica Croavara ingresó con la urna con las cenizas de Russo, que fue expuesta en la mitad de la cancha junto al copa de 2023. Un minuto de silencio muy emotivo, que para TV fue una falta de respeto por las publicidades una detrás de otra.

En tanto, hubo una camiseta gigante en la tribuna con la inscripción "campeón 2023".

Los hinchas desde las tribunas se apegaron al minuto de silencio que retumbó en el Gigante, donde en el campo estaban familiares de Russo, entre ellas su esposa Mónica Croavara, y algunas otras personalidades que alguna vez formaron parte del mundo Central.

El club les había enviado invitación a unos cuantos futbolistas que pasaron por las manos de Miguel. Son los casos de Germán Herrera, César Delgado, Javier Toledo, Antonio Medina, Cristian Daniele, Luciano Figueroa, Pablo Sánchez, Emiliano Papa, Paulo Ferrari, Ezequiel González, Horacio Carbonari y Hernán Castellano. Al Kily González no hizo falta ningún tipo de invitación. Sabía que iba a vivir este tributo y a emocionarse dentro del campo de juego, pero por ser entrenador de Platense.

Con ambos planteles formados en el círculo central, el árbitro Pablo Echavarría ordenó el minuto de silencio y antes de que el mismo finalice en la pantalla gigante del estadio se reprodujo un video con muchísimas imágenes de la vida de Russo en los cinco pasos que tuvo en Arroyito.

Después de su fallecimiento fueron innumerables las muestras de cariño por parte de los hinchas canallas y es sabido que la memoria de Miguel Ángel Russo vivirá eternamente en Arroyito, pero Central sintió la necesidad de honrarlo una vez más y lo hizo de manera muy emotiva.