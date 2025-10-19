La Capital | Ovación | Central

En vivo: Central busca ante Platense ir asegurando el primer puesto de la tabla general

El equipo de Holan recibe al campeón vigente Platense y un triunfo lo dejaría cerca del gran objetivo. Seguilo en vivo por La Capital.

19 de octubre 2025 · 17:51hs
Alejo Veliz intenta cabecear ante su marcador del Calamar.

Marcelo Bustamante / La Capital

Alejo Veliz intenta cabecear ante su marcador del Calamar.

Central ya juega en el Gigante de Arroyito ante el campeón Platense. Cuando luego le quedarán 3 partidos, más el pendiente ante Sarmiento, una victoria lo dejará muy bien parado para terminar primero en la tabla general. Seguilo en vivo por La Capital.

Todo lo que pasa en el Gigante

Ante la baja de Jorge Broun el capitán es Ángel Di María.

A los 27 minutos Jaminton Campaz ingresó al área por la izquierda, remató cruzado y casi abre el marcador.

Las estadísticas de Central y Platense

Central viene de ganar en cancha de Vélez, donde hubo un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo.

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Boca perdió con Belgrano y benefició a Central.

Torneo Clausura: Boca jugó para Central y River jugó para Newell's

Ariel Holan desea que Central esté a la altura de lo que se jugará ante Platense, en un Gigante a pleno.

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

El Kily González inició su carrera como técnico en Central, pero ahora le toca enfrentarlo.

Condimento extra en el Gigante: el Kily González, otra vez frente a su Central querido

