En EEUU culpan a la inflación por la pérdida de poder de consumo Después de un pico de 10% anualizado a mediados de 2022, bajó en 2023 a 3,5%. Pero la gente quiere que vuelvan los precios anteriores a la pandemia 25 de diciembre 2023 · 21:16hs

EL consumo de alimentos es uno de los rubros que más sufrió la inflación desde la pospandemia.

La inflación en EEUU alcanzó este fin de año su punto más bajo en dos años. Cayó de casi 10% anual a mediados de 2022 a poco más de 3% a fines de 2023. La tasa de desempleo se mantuvo por debajo del 4% durante el período más largo desde la década de 1960. Y la economía estadounidense ha desafiado repetidamente las predicciones de una recesión. El consumo se mantiene alto. Sin embargo, según una serie de encuestas y sondeos, la mayoría de los estadounidenses tiene una visión sombría de la economía. Al parecer, la inflación es el disparador del descontento social, dado que no hay indicadores graves en la economía estadounidense, salvo ese salto bastante modesto del costo de vida.

Según el sitio DatosMacro.com, “la variación anual del IPC en Estados Unidos en noviembre de 2023 fue del 3,1%, una décima inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (ndice de Precios al Consumo) fue del -0,2%, de forma que la inflación acumulada en 2023 es del 3,5%”. Una tasa normal, para nada traumática, mucho menos si se la compara con la que sufren los argentinos. Pero al parecer la suba de precios es el motor del malestar de los estadounidenses, según todos los sondeos e informes de prensa.

Caso YPF: la Justicia de EE.UU. rechazó la apelación y la Argentina deberá pagar US$16.000 millones en enero Un rayo impactó a un avión que iba a Miami y debió regresar de emergencia a Ezeiza

La disparidad entre los datos duros de la economía y la reacción social provoca desconcierto, exasperación y curiosidad en las redes sociales y en las columnas de opinión de los medios de comunicación que además realizan informes sobre el tema, como The Associated Press. La semana pasada, el gobierno informó que los precios al consumidor no aumentaron en absoluto de septiembre a octubre, la última señal de que la inflación se ha enfriado constantemente desde el pico máximo del año pasado. Otro informe mostró que si bien los estadounidenses desaceleraron sus compras minoristas en octubre con respecto al rápido ritmo del mes anterior, todavía están gastando lo suficiente para impulsar el crecimiento económico.

Aun así, según una encuesta realizada el mes pasado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, alrededor de tres cuartas partes de los encuestados describieron la economía como “pobre”. Dos tercios dijeron que sus gastos habían aumentado. Sólo una cuarta parte dijo que sus ingresos habían mejorado.

La desconexión entre datos y sensación plantea un desafío político para el presidente demócrata Joe Biden mientras prepara su campaña de reelección en 2024. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueba el manejo de la economía de parte de Biden. Hay muchos factores detrás de esta desconexión, pero los economistas señalan cada vez más uno en particular: los persistentes efectos financieros y psicológicos del peor episodio de inflación en cuatro décadas. A pesar del constante enfriamiento de la inflación, muchos bienes y servicios siguen siendo mucho más caros que hace tres años. La peor inflación en 40 años La CNN recuerda que 2022 fue el año de la inflación en Estados Unidos "o, mejor dicho, de la peor inflación que se ha visto en el país en 40 años". Los altos niveles que se mantuvieron buena parte del año 2022, con un ligero descenso en noviembre, impactaron en el bolsillo de los estadounidenses con las subas generalizadas y sostenidas en los precios de la nafta, los alimentos y el alquiler, entre otros bienes y servicios. El pico se registró en junio de 2022, cuando la inflación tuvo un aumento de 9,1% anualizado en los precios al consumidor, un récord histórico que no se veía desde 1981. Pero durante todo 2023 la inflación ha caído, hasta cerrar el año en un mínimo anual de 3,5%. Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, captó esta dinámica. “La mayoría de los estadounidenses no sólo buscan desinflación”, es decir, una desaceleración en los precios. “Están buscando deflación. Quieren que los precios vuelvan a ser los de antes de la pandemia. Esto lo escucho en mi familia”. Este descontento es un fenómeno que las redes sociales exacerban. Los estadounidenses comparan en redes sociales el ticket de la compra de hoy con el de hace dos o tres años y se indignan. El aumento de valor es particularmente cierto para algunos bienes y servicios que los estadounidenses pagan con mayor frecuencia: pan, carne y otros alimentos básicos, así como alquileres y servicios públicos. Cada semana o mes, se recuerda a los consumidores hasta qué punto han aumentado esos precios. La deflación (una caída generalizada de los precios) normalmente hace que las personas y las empresas se muestren reacias a gastar y, por lo tanto, no es deseable. En la historia económica, va acompañada de recesión y es un mal signo “macro”. En su lugar, dicen los economistas, el objetivo es que los salarios aumenten más rápido que los precios para que los consumidores salgan ganando. Cómo les ha ido a los ingresos ajustados por inflación desde la pandemia es una cuestión complicada, porque es difícil que una sola métrica capture las experiencias de aproximadamente 160 millones de estadounidenses, señala Associated Press. Ajustados por la inflación, los ingresos semanales medios (aquellos que se encuentran en el medio de la distribución del ingreso) han aumentado a una tasa anual de solo el 0,2% desde los últimos tres meses de 2019 hasta el segundo trimestre de este año, según cálculos de Wendy Edelberg, de Brookings Institution. Esa magra ganancia ha dejado a muchos estadounidenses con la sensación de que han perdido. Un caso testigo Para Katherine Charles, una madre soltera de 40 años de Tampa, Florida, la desaceleración de la inflación no ha hecho que sea más fácil llegar a fin de mes. Su alquiler aumentó un 15% en mayo. Durante el verano boreal, para mantener baja su factura de electricidad, Charles mantuvo el aire acondicionado apagado durante el día a pesar del clima abrasador de Tampa. Ha sentido la necesidad de reducir sus compras, aunque, dijo, su hijo de 16 años y su hija de 10 años “están en la edad en que se comen todo lo que tienen delante”. “A mi hijo le encanta la carne roja”, dice Charles. “Ya no podemos permitírnoslo como antes. La economía no está mejorando para nadie, especialmente para mí”. Katherine Charles trabaja en el centro de llamadas de una empresa que maneja el servicio al cliente de los planes de salud estatales de Medicare y la Ley de Atención Médica Asequible (“Obamacare”). Recibió un aumento a $18,21 dólares por hora de trabajo hace dos años. No fue un gran aumento (NdR: unos 2.900 dólares mensuales con una semana laboral de 40 horas). Este mes, Charles participó en una huelga de un día contra su empleador, Maximus. Ella y sus compañeros de trabajo buscan salarios más altos y un seguro médico más asequible. Los dos hijos de Charles reciben el estatal Medicaid, porque el seguro médico de Maximus es demasiado caro. El factor político pesa. Karen Dynan, economista de Harvard, señaló que se producen cambios en el sentimiento económico después de la toma de posesión de un nuevo presidente, y los votantes del partido opuesto al presidente cambian rápidamente a una visión más negativa. “La división partidista es más fuerte que antes”, dijo. “El país está más polarizado”. Antes y después de la pandemia image.png Los estadounidenses extrañan los precios anteriores a la pandemia y quieren volver a ellos mediante deflación. Aun así, muchos estadounidenses, como Charles, todavía sienten el dolor de la inflación. El precio promedio nacional del galón (3,8 litros) de leche alcanzó los 3,93 dólares en octubre, un aumento del 23% desde febrero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia. Una libra de carne molida, a 5,35 dólares, es un 33% más cara que entonces. Los precios promedio de la nafta o gasolina, a pesar de una fuerte caída respecto de hace un año, siguen siendo un 53% más altos, a $3,78 el galón, en promedio. Todos esos aumentos han superado con creces el aumento de los precios generales, que aumentaron casi un 19% durante el mismo período. Edelberg, de Brookings, dijo que el aumento en los precios de los artículos que la gente suele comprar con mayor frecuencia ayuda a explicar por qué muchas personas están descontentas con la economía, incluso cuando los estadounidenses se han mantenido lo suficientemente confiados como para mantener el gasto a un ritmo saludable. “Su poder adquisitivo en general”, dijo Edelberg, “está funcionando bastante bien”. Sin embargo, los datos nacionales amplios no captan las experiencias de los estadounidenses comunes y corrientes, muchos de los cuales no han visto que sus salarios estén a la altura de los precios. “En términos reales, la mayoría de las personas probablemente estén bastante cerca de donde estaban antes de la pandemia”, dijo Brad Hershbein, economista senior del Instituto Upjohn. “Pero hay muchas excepciones”. Los estadounidenses de bajos ingresos, por ejemplo, en general han recibido los mayores aumentos salariales porcentuales desde la pandemia. La feroz competencia por los trabajadores en restaurantes, hoteles, minoristas y lugares de entretenimiento obligó a las empresas a ofrecer importantes aumentos salariales. Pero las personas más pobres suelen enfrentar una tasa de inflación más alta, según investigaciones económicas, porque gastan una mayor proporción de sus ingresos en gastos tan volátiles como alimentos, gasolina y alquiler, artículos que han absorbido algunos de los mayores aumentos de precios. “En el extremo inferior de la distribución del ingreso, la gente obtuvo aumentos salariales algo mayores”, dijo Anthony Murphy, asesor principal de política económica del Banco de la Reserva Federal de Dallas. “Pero no creo que eso los compense por el hecho de que la inflación fuera mucho más alta. Están consumiendo un conjunto de bienes diferente al promedio”. Las encuestas de la Oficina del Censo que han estudiado Murphy y su colega Aparna Jayashankar muestran que casi la mitad de los estadounidenses dicen que están “muy estresados” por la inflación, pocos cambios respecto al año anterior, a pesar de que la inflación ha caído mucho desde el año pasado. Incluso entre las personas cuyos ingresos han seguido el ritmo de los precios, las investigaciones han descubierto desde hace tiempo que la gente odia la inflación más intensamente de lo que sugeriría su impacto económico. La mayoría de la gente no espera que su salario se mantenga al día con el aumento de los precios. Incluso si así fuera, el salario más alto podría llegar con un retraso en el tiempo. “Están obsesionados con el hecho de que los precios que pagan por las cosas más destacadas (gas, alimentos, precios de las tiendas de comestibles, alquiler) todavía parecen elevados, a pesar de que no están aumentando tan rápidamente como antes. “ dijo Hershbein. “Si todos hubieran perdido su trabajo”, dijo, “nos concentraríamos en eso”.