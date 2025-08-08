LVA: Where the nights never end 8 de agosto 2025 · 00:00hs

Cada sábado por la noche, el legendario Complejo Forest se transforma en un epicentro de fiesta con LVA, una discoteca dedicada al cachengue que convoca a jóvenes mayores de 18 años con ganas de bailar, divertirse y vivir una experiencia inolvidable.

Desde las 23:30hs, las puertas se abren para recibir a una multitud lista para disfrutar de una noche cargada con buena energía. Para quienes buscan una experiencia aún más exclusiva, LVA ofrece el sector VIP Bany, especialmente diseñado para mayores de 21 años, con atención preferencial, ambiente distinguido y una vista privilegiada de toda la pista.

Uno de los momentos más esperados de la noche llega puntualmente a las 3:00 am. Aclamado por el publico como MOMENTO LVA. En ese instante, la pista estalla en euforia con lluvia de papeles, cotillón para todos y una energía colectiva que hace vibrar el lugar. Es el pico de la noche, donde la música, el color y la emoción se combinan para crear un recuerdo imborrable.

LVA no es solo una disco: es una propuesta que renueva la noche rosarina con un estilo propio, alegría desbordante y una producción que cuida cada detalle para garantizar una verdadera fiesta de principio a fin.

5 Lupe yumatti y Ana Martín_ 2 Camila cejas 4 Maxi Scaglia_ 3 Lucas Monteverde 6 Manu todaro Tickets a la venta en https://www.passline.com + INFO en instagram www.instagram.com/lva.rosario/?hl=es