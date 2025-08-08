Jazmin Chebar reinauguró su local con nueva imagen en Alto Rosario

Jazmin Chebar, la marca preferida por las mujeres, que marca tendencias, reinauguró su local del shopping, con un local totalmente renovado, y presentado la nueva colección primavera/verano 25/26. En un evento cerrado, sólo para invitadas, con cosas ricas para degustar, las clientas dijeron presente y todas se llevaron un regalito, además de un anticipo de la temporada que se viene.