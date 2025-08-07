Córdoba: acusan a una mujer con problemas psiquiátricos de matar a su hijo

El chico, de 14 años, fue asesinado a cuchillazos. Investigan si la acusada sufrió un brote psicótico

Una mujer que se encuentra en tratamiento psiquiátrico fue detenida en la provincia de Córdoba por el asesinato de hijo de 14 años, acusada provocarle la muerte a cuchillazos.

El caso ocurrió este miércoles en un domicilio del barrio Obrero, en la ciudad de Río Cuarto, cuando el menor "fue hallado muerto en el interior de su vivienda en lo que determinó el inicio de la investigación judicial", indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de un comunicado.

Precisaron que la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, detuvo a la mujer y la imputó por el delito de homicidio calificado.

La acusada, de 47 años, se encuentra en tratamiento psiquiátrico, y no se descarta que haya sufrido un brote psicótico. Otra de las hipótesis es un posible conflicto entre madre e hijo que derivó en el ataque.

Algunas versiones indicaban que la pareja de la mujer llegó a la casa y la encontró sentada con la mirada clavada en el piso y con el cuerpo del menor de edad en un charco de sangre, a su lado.

La mujer habría indicado que se durmió "luego de tomar su medicación y al despertar se encontró con un charco de sangre y el cuerpo de su hijo", según indica el parte policial.

Una fuente judicial indicó que se trató de "una muerte muy violenta" porque la víctima tenía "marcas en todo el cuerpo".