Super Otto: la fiesta que rompe con la rutina este jueves 14 de agosto

La fiesta Super Otto es un evento que se desarrolla en el Complejo Forest abierto de punta a punta los jueves en visperas de feriados, y en verano sale a recorrer distintos lugares del país llevando su propuesta de música y entretenimiento a diversos públicos.

Este jueves 14 de agosto, en vísperas del feriado, llega una edición especial de Super Otto que promete romper con todas las expectativas. A diferencia de todos los jueves, esta vez la fiesta se extenderá hasta las 6a.m, para ofrecer una noche aún más completa de música y diversión.

Lo más destacado de esta edición es que contará con cinco pistas abiertas en simultáneo, cada una con diferentes estilos musicales, y un total de 12 DJs que estarán h

aciendo vibrar a todos los asistentes.

Además, habrá muchos regalos para el público, artistas en vivo y muchas sorpresas más preparadas para que la noche sea realmente inolvidable.

Tickets a la venta en https://www.passline.com

+ INFO en instagram https://www.instagram.com/ottojueves/?hl=es

