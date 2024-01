El fuego sigue avanzando en Los Alerces y hay más de 2 mil hectáreas quemadas

Trabajan unos 200 brigadistas en el fuego, que se inició el jueves pasado. Las condiciones ambientales favorecen las llamas y no hay indicios de lluvias

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces de Chubut “tiene ya una extensión de más de dos mil hectáreas” y allí trabajan alrededor de 200 brigadistas con herramientas manuales y líneas de agua, informó el intendente de la reserva natural, Danilo Hernández Otaño. El fuego continúa activo desde hace cinco días y no deja de aumentar su tamaño. El viento y la sequedad del aire y de la materia vegetal favorecen las llamas. Por ahora no se ven perspectivas de que puedan dominarlo. Por esto, un funcionario rogó por lluvias. “Si la naturaleza no actúa, es muy difícil superar un incendio de estas características”, explicó.