Taika Waititi posa para los fotógrafos durante la sesión de fotos de la película 'Place To Be', en el marco de la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia (Italia), el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)
El público se agolpa en la calle mientras el rey Haakon VIII de Noruega llega al Palacio Real tras la procesión y el funeral del rey Harald V de Noruega en Oslo, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber)
Aviones de combate de los Emiratos Árabes Unidos actúan durante la segunda edición del Salón Aeronáutico Internacional de Egipto en el aeropuerto de Alamein, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Khaled Elfiqi)
Los bomberos trabajan entre escombros y vehículos quemados en el lugar de una explosión en lo que el Ministerio de Defensa de Siria dijo que era un almacén utilizado para el almacenamiento temporal de armas cerca de Sarmada, en la provincia de Idlib, Siria, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Omar Albam)
Un trabajador limpia el panel de una ventana junto a un robot humanoide compacto en una tienda de bebidas en un parque en Beijing, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Murray Bartlett (desde la izquierda), Taika Waititi, Ellen Burstyn, Pamela Anderson y el director Kornél Mundruczó posan para los fotógrafos durante la sesión de fotos de la película 'Place To Be', en el marco de la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia (Italia), el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)
Unos visitantes se preparan para grabar el despegue de un avión saudí durante la segunda edición del Salón Aeronáutico Internacional de Egipto en el aeropuerto de El Alamein, Egipto, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Khaled Elfiqi)
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir (en primer plano), sostiene un pescado durante una visita al mercado Mahane Yehuda de Jerusalén el miércoles 9 de septiembre de 2026, como parte de la campaña de su partido de cara a las elecciones generales de Israel. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)
Helicópteros del equipo acrobático de la fuerza aérea de la India dejan estelas de humo mientras realizan una exhibición durante la segunda edición del Salón Aeronáutico Internacional de Egipto en el aeropuerto de El Alamein, Egipto, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Khaled Elfiqi)
El Homenaje de Luz ilumina el horizonte del bajo Manhattan y el One World Trade Center, visto desde el Empire State Building, con motivo del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, Nueva York. Fotografía: Gary Hershorn/Getty Images
En el glaciar 3000, se han colocado mantas hechas de lana de oveja y material sintético sobre el hielo del glaciar, como parte de un experimento que prueba una alternativa natural y biodegradable a las cubiertas sintéticas para reducir el deshielo de los glaciares. Foto: AFP/Getty Images
Una soldado israelí se encuentra en una bodega en el asentamiento israelí de Sha’ar Binyamin, en la Cisjordania ocupada, al sureste de Ramala.. Fotografía: Ilia Yefimovich/AFP/Getty Images
Varias mujeres posan para una foto junto a un monumento a un joven Mao Zedong en la provincia de Hunan, con motivo del 50º aniversario de la muerte del líder comunista chino, Changsha, China. Fotografía: Andrés Martínez Casares/EPA
El féretro del difunto rey Harald V es trasladado a la fortaleza de Akershus desde la catedral de Oslo tras su funeral, el miércoles 8 de septiembre de 2026. (Beate Oma Dahle/Foto de grupo vía AP)