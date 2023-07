El alerta de terremotos de Google funcionó muy bien en Mendoza

Google creó recientemente un Sistema de Alerta de Terremotos . En Argentina tuvo su debut en la provincia de Mendoza con el movimiento sísmico registrado el 5 de julio a las 23.06. Tuvo una magnitud de 4,7 grados y no produjo daños.

Pistone agrega que todos los teléfonos tienen acelerómetros (un dispositivo que mide la vibración o la aceleración del movimiento ) y cuando el móvil está en reposo, recibe un movimiento particular. Entonces, Google recibe ese patrón que proviene de muchos celulares y con eso puede determinar que están ante un patrón común . A partir de ahí, los teléfonos mandan una señal a los servidores; el servidor detecta que viene esa información de muchas fuentes de la misma zona por geolocalización, por eso es muy importante en este caso tener la geolocalización activada , y entonces al tener un patrón común, puede determinar el lugar del epicentro y la intensidad del sismo. Con esos datos, manda un alerta a los teléfonos cercanos , lo que hace que esas personas estén anticipadas a la onda sísmica con algunos segundos”.

Los segundos de anticipación dependen de dónde se esté respecto del epicentro y de la intensidad del temblor. “Si el sismo es lo suficientemente intenso, las ondas se propagan a unos 6 km por segundo”, indicó el profesional. “Dependiendo de la distancia hasta donde la onda va a llegar, podríamos tener un aviso temprano de hasta 50 segundos. Eso, por ejemplo, sería en una distancia de 300 kilómetros. En 100 kilómetros, vamos a tener unos 30 segundos. Con el sismo de la noche del miércoles 5 de julio en Mendoza, a algunos les marcaba una intensidad de 4,8 grados y a otros de 4,6 grados”. A los que se encuentran en el epicentro, no les manda el alerta: “el teléfono directamente les informa que se está produciendo un sismo. Por eso, quienes reciben el aviso anticipadamente, tienen que resguardarse inmediatamente; no tienen que esperar a que se produzca el movimiento. También puede suceder que si el teléfono está muy cargado con aplicaciones, el servicio no funcione correctamente”. En el caso del temblor de la noche del miércoles 5 de julio, la información era prácticamente la misma que brindó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).