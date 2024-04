Denuncia de violación en una fiesta de jugadores de Vélez: las fotos de los forenses en el hotel y las manchas en el colchón

La fiscal Posse imputó Abiel Osorio de abuso sexual simple y a Sebastián Sosa, de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario.

La situación de Braian Cufré y José Florentín es mucho más complicada: la fiscal les endilgó haber sido los violadores de la denunciante. Así, les imputó el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores.

En el expediente, Sosa declaró: “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños. No me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo”.

>>Leer más: Abuso sexual: los cuatro jugadores de Vélez declararon en la Justicia y dos de ellos casi se agarran a trompadas

El arquero fue señalado como quien contactó a la víctima, una joven periodista deportiva. Entre varias pruebas clave que presentó la víctima, se encuentran las capturas de pantalla de su conversación con Sosa previa a llegar al Hilton de San Miguel de Tucumán.

La habitación de los jugadores de Vélez

Hay, también, otras pruebas que se encuentran siendo analizadas. El 7 de marzo, poco después del hecho, un equipo de cuatro forenses del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del MPF tucumano entró a la habitación 407 para buscar rastros de material genético.

Los peritos realizaron relevamientos fotográficos y de planimetría. Detectaron, por ejemplo, cámaras de seguridad en el lugar.

hilton.jpg El hotel Hilton de Tucumán, donde estaba concentrado el equipo de Vélez y sucedió el caso de abuso sexual por parte de cuatro jugadores de ese club, según denunció una joven periodista.

Ya en la habitación aplicaron reactivos como el Blue Star, con resultados positivos para fluidos biológicos, se secuestraron una frazada y un acolchado y se encontró una mancha “pardo-rojiza” sobre un cubre colchón.

>>Leer más: Abuso sexual: tres jugadores de Vélez con prisión domiciliaria en Tucumán y Sosa en libertad

Se hallaron, también, “manchas pardas” junto a una mesita de luz y se encontraron restos de fluidos “con patrón de escurrimiento” junto al frigobar, además de varias muestras recolectadas en el baño.

En total, se encontraron seis manchas distintas, más allá de lo que se pueda revelar en pericias posteriores a los acolchados.

El informe no habla de sangre o semen en ningún momento: las manchas recolectadas deberán ser peritadas en profundidad para determinarlo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel en Tucumán que alojó al plantel de Vélezresultaron claves para la causa. En esos videos, a los que accedió Infobae, se pueden apreciar la entrada de la denunciante de la habitación 407 y su salida, horas después. También muestra a Cufré y a Florentín retirándose del mismo cuarto. Los futbolistas se ríen y charlan, mientras se abrazan.

Esta evidencia ubica en tiempo y lugar a la víctima y a los presuntos victimarios, al igual que confirma el tiempo que permanecieron en la habitación, tal como indica la denuncia.