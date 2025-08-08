La Capital | Información General | Portal

El "portal" del 8/8 y las manifestaciones, la tendencia que inunda las redes sociales

Este viernes es un día clave para quienes creen en la numerología y la astrología. Rituales y consejos que se volvieron virales

8 de agosto 2025 · 10:21hs
Este viernes 8 de agosto se abre un portal especial para los adeptos a la numerología y astrología



Este viernes 8 de agosto se abre un "portal" muy especial para los adeptos a la numerología y para quienes creen las fuerzas de la energía. Las redes sociales se inundaron de mensajes sobre este fenómeno particular, que tiene muchos adeltos. Se trata del Portal de los Leones, un fenómeno astrológico que se presenta como una fecha ideal para la "manifestación". En esta jornada, coincide el paso del sol por el signo de Leo.

En este contexto, comenzaron a circular una gran cantidad de posteos y videos que invitan a “manifestar abundancia” a través de distintos rituales, aprovechando la "apertura" del Portal del 8/8. ¿De qué trata esta tendencia del universo de la astrología?

Qué portal se abre este viernes 8 de agosto

El Portal del 8/8, también conocido como Portal de los Leones, combina el número 8, símbolo del infinito y la abundancia, con la constelación de Leo, regida por el sol y asociada al poder, el coraje y la transformación.

En ese sentido, en la numerología, el número 8 se asocia a la sabiduría, abundancia, éxito y equilibrio. Además, se vincula con el infinito, la manifestación material y el equilibrio entre el cielo y la tierra (lo espiritual y lo material). De este modo, los adeptos aseguran que esta fecha es ideal para realizar distintos rituales que prometen abundancia y éxito.

@florecer.arg RITUAL 8/8 ·Preparación: Busca un espacio tranquilo y cómodo para realizar el ritual. Reuní tus elementos inspiradores, como velas, incienso, piedras y algo para escribir. ·Empeza con 8 respiraciones profundas y conscientes para calmar tu mente, centrarte en el presente e invoca la energía del número 8. ·Escribi 8 cosas específicas por las que te sientas agradecida/o en tu vida. Sentí sinceramente esa gratitud mientras te concentras en cada una de ellas. ·Ahora, escribi 8 cosas que te gustaría atraer pero cómo si ya las hubieras alcanzado. Sentí la emoción y la felicidad como si estuvieras experimentándolas en este preciso momento. ·Expresa tu agradecimiento al universo por haberte concedido esas 8 cosas que deseas como si ya fueran una realidad. ·Repeti estás 8 afirmaciones positivas para refuercen la idea de que ya has atraído tus deseos y metas a tu vida. -Soy un imán para la abundancia . -Estoy agradecida/o por todo lo que ya he recibido y por lo que está en camino. -Mis sueños y deseos se manifiestan fácilmente en mi realidad. -Cada día, me siento más conectada/o con las posibilidades que la vida me da. -Confío plenamente en la sabiduría del universo. -Mi vida está llena de oportunidades y experiencias que me ayudan a crecer y evolucionar -Soy merecedor/a de recibir todo lo que el universo tiene para ofrecerme. -Mis pensamientos positivos y mi actitud de gratitud atraen milagros a mi vida todos los días. ·Cierre - Finaliza el ritual con 8 respiraciones profundas, liberando cualquier tensión o duda, y mantén una sensación de gratitud y seguridad en que tus deseos ya están en camino. Lo que soñas está muy cerca ♥ PD: Si no llegas a hacerlo mañana, también se puede realizar el día 17/8 y 26/8 ya que vuelve a estar en sintonía. Si te gusto el ritual compartilo con amigxs para expandir la abundancia y acelarar los procesos #8 #leydeatracción #ritual #energía #numerologia #portal #portales #ritual #tarot #oraculo #rituales sonido original - Florecer

>> Leer más: Comenzó Mercurio retrógrado: qué significa, cuánto dura y cómo puede afectar

Se cree que esta alineación entre el número 8 y el signo Leo forma una especie de "pasaje energético" que intensifica la capacidad de manifestar, sanar y evolucionar. Por eso, muchos lo consideran un momento propicio para meditar, visualizar metas o iniciar procesos de cambio.

Cuáles son los rituales para "manifestar"

Hay diversos rituales para esta jornada con una significación especial en la astrología y en la numerología. El ritual más popular es el de escribir intenciones: hay que anotar deseos concretos en un papel. Se recomienda empezar con la frase “Estoy lista/o para recibir...” y visualizar cada uno como si ya fueran realidad.

Otro de los rituales conocidos es el de la liberación, que consiste en escribir en una hoja todo aquello que se desea “soltar”. Una vez hecha la lista, hay que tomar una vela y quemar la hoja con su llamada. Luego, hay que esparcir las cenizas en un árbol, planta o tierra.

Además, otro rito conocido para este día es agradecer en voz alta o por escrito: reconocer lo que ya se tiene, lo aprendido y los desafíos superados.

