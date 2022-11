COP27: se logró un preacuerdo sobre pérdidas y daños causados por el cambio climático

Estados Unidos también está trabajando para firmar un acuerdo sobre un fondo de pérdidas y daños, confirmó a la CNN Whitney Smith, portavoz del enviado climático de Estados Unidos, John Kerry.

El fondo se centrará en respaldar los recursos para pérdidas y daños, pero no incluye disposiciones de responsabilidad o compensación, dijo un alto funcionario de la administración de Biden. Los EEUU y otras naciones desarrolladas han buscado evitar tales disposiciones, que podrían exponerlos a responsabilidad legal y demandas judiciales de otros países.

Si se logra el documento final con esta disposición, sería un gran avance en las negociaciones. EEUU se ha opuesto en el pasado a crear dicho fondo. Podría allanar el camino para un acuerdo en un plenario final de la COP27 de Sharm el-Sheikh que se esperaba para el sábado por la noche, hora de Egipto. La conferencia hasta ahora ha sido un fracaso casi total y se ha prolongado en busca de llegar a alguna clase de acuerdo como el anunciado por estas horas.

Pero aún no estaba resuelto: una fuente de la UE involucrada en las negociaciones advirtió que el acuerdo será parte del acuerdo COP27 más amplio que debe ser aprobado por casi 200 países. Los negociadores estuvieron trabajando durante todo el día.

Pero se han hecho progresos, dijo la fuente. En una discusión este sábado por la tarde, la UE logró que el bloque de países del G77 acordara destinar el fondo a las naciones vulnerables, lo que podría allanar el camino hacia un acuerdo sobre pérdidas y daños.

Este se ha convertido rápidamente en el tema clave de la COP27, y el más difícil de resolver. Si se concreta, el acuerdo representaría un gran avance en el escenario internacional y superaría con creces las expectativas de la cumbre climática de este año, y el estado de ánimo entre algunos de los delegados era jubiloso.

Los países que son los más vulnerables a los desastres climáticos, pero que han contribuido poco a la crisis climática, han luchado durante años para asegurar un fondo para pérdidas y daños.

Las naciones desarrolladas que históricamente han producido la mayor cantidad de emisiones han dudado en firmar un fondo que podría exponerlas a responsabilidad legal por desastres climáticos. Las grandes naciones en desarrollo, como China e India, hoy los mayores emisores de gases contaminantes, tampoco son entusiastas de este tipo de compromisos.

Los detalles sobre cómo operaría el fondo siguen siendo oscuros. El texto tentativo dice que se establecerá un fondo este año, pero deja muchas preguntas sobre cuándo estará operativo. El texto habla de un comité de transición que ayudará a concretar esos detalles, pero no establece plazos futuros.

“No hay garantías para la línea de tiempo”, dijo Nisha Krishnan, directora del Instituto de Recursos Mundiales de África.

Los defensores de un fondo para pérdidas y daños estaban contentos, pero señalaron que el borrador no es ideal. “Estamos contentos con este resultado porque es lo que querían los países en desarrollo, aunque no todo por lo que vinieron aquí”, dijo Erin Roberts, fundadora de Loss and Damage Collaboration en un comunicado. “Como muchos, también he sido condicionado a esperar muy poco de este proceso. Si bien establecer el fondo es sin duda una victoria para los países en desarrollo y aquellos que se encuentran en la primera línea del cambio climático, es un cascarón vacío sin financiación. Es demasiado poco, demasiado tarde para quienes están en la primera línea del cambio climático. Pero trabajaremos en ello”.

La conferencia entró en tiempo extra este sábado, con los negociadores aún trabajando en los detalles mientras los trabajadores desmantelaban el lugar a su alrededor. En algunos momentos, había una sensación real de fatiga y frustración.

La UE y el umbral de 1,5 grados

Horas antes, los funcionarios de la UE amenazaron con retirarse de la reunión si el acuerdo final no respalda el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Un objetivo de que de facto muchos consideran ya inalcanzable y demasiado costoso. La temperatura promedio del planeta aumentará 1.5°C por encima de niveles pre industriales (el de 1850) entre 2030 y 2052 con la tasa de calentamiento actual. No sobrepasar ese límite es el objetivo de la UE, muy difícil sino imposible de alcanzar.

Los científicos han advertido durante décadas que el calentamiento debe limitarse a 1,5 grados, un umbral que se está acercando rápidamente dado que la temperatura media del planeta ya ha subido a alrededor de 1,1 grados respecto de 1850. Más allá de 1,5 grados , el riesgo de sequías extremas, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos aumentará drásticamente, dijeron científicos en el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU .

En una conferencia de prensa este sábado por la mañana, el "zar" del Acuerdo Verde de la UE, Frans Timmermans, flanqueado por una lista completa de ministros y otros altos funcionarios de los estados miembros de la UE, dijo que “ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo. No queremos que 1,5 Celsius muera aquí y hoy. Eso para nosotros es completamente inaceptable”. Muchos creen que ese límite deberá correrse hacia arriba, por encima de 2 grados o incluso más durante el presidente siglo. Limitar el calentamiento global a 1.5°C requiere mantenerse dentro de un "presupuesto de carbono" limitando emisiones. Si las emisiones netas se mantienen encima de cero, un calentamiento global de 1.5°C y más será inevitable.

La UE dejó en claro que estaba dispuesta a aceptar un fondo para pérdidas y daños, un cambio importante en su posición en comparación con hace solo una semana, pero solo a cambio de un fuerte compromiso con el objetivo de 1,5 grados.

Mientras tanto, EEUU permaneció en gran medida invisible este sábado, con su principal jugador, el enviado John Kerry, aislándose a sí mismo con Covid-19 .