Condenaron a 30 años de prisión al cantante R. Kelly por abusos sexuales a menores

El cantante de "I Believe I Can Fly" había creado una estructura de habilitadores y cómplices que manejaban una red de trata de mujeres y niñas.

El cantante estadounidense R. Kelly, conocido por éxitos como “I Believe I Can Fly”, fue sentenciado este miércoles a 30 años de prisión luego de que en octubre pasado fuera hallado culpable de los delitos de abuso y tráfico sexual contra varias mujeres, muchas de ellas menores de edad, así como de liderar una red de crímenes sexuales.

Según indicó el sitio especializado Entertainment Weekly, los fiscales de la causa habían solicitado a la Justicia que le impusiera al artista un total de 25 años de cárcel —entre los diez de mínima y la pena máxima de prisión perpetua que podía recibir— debido a “la seriedad de sus ofensas, la necesidad de una disuasión específica y la necesidad de proteger al público de nuevos delitos”.

R. Kelly enfrentó su primer juicio por cargos de producción y distribución de imágenes de explotación sexual a infancias y adolescencias, aunque en ese caso la víctima decidió no testificar durante el proceso y los magistrados a cargo resolvieron su absolución. Sin embargo, sus conductas abusivas continuaron durante los años siguientes y, tras la publicación de la crónica “Soulless: The Case Against R. Kelly”, del periodista Jim DeRogatis, y del documental de Lifetime “Surviving R. Kelly”, sus causas quedaron nuevamente expuestas.

Finalmente, el artista fue detenido en Chicago en febrero de 2019 por los delitos de abuso sexual agravado, por los que se declaró inocente, y cinco meses más tarde fue acusado por la Justicia federal de haber participado de una red de crimen organizado, lo que implicaba que —además de los delitos de abuso sexual— también había creado una estructura de habilitadores y cómplices que manejaban una red de trata de mujeres y niñas.

Este proceso duró alrededor de seis meses, y a lo largo de ese período se escucharon lapidarios testimonios de muchas de sus víctimas. Unas nueve mujeres y dos hombres brindaron detalles de los abusos perpetrados por el acusado, todos ellos “bajo amenaza y extorsión”, para lo cual “contaba con un séquito de guardaespaldas y ayudantes” para reclutar jóvenes para tales fines, según quedó demostrado.

Los testimonios dieron cuenta además de que el músico solía filmar los encuentros sexuales y que en algunos casos utilizaba drogas para mantener a sus víctimas sometidas, en muchas oportunidades incluso en cautiverio por algunos días.

También se hizo referencia a la relación que R. Kelly mantuvo con la fallecida cantante Aaliyah, con quien se casó cuando ella tenía 15 años y a la que obligó a falsificar su documentación con la complicidad de un juez.

El 15 de agosto está previsto que dé inicio otro juicio en un tribunal de Chicago, donde Kelly y dos colaboradores están acusados de manipular un juicio de 2008 por pornografía y ocultar años de abusos a menores.

Robert Sylvester Kelly, más conocido como R. Kelly, logró en su carrera musical varios éxitos, incluyendo "I Believe I Can Fly" con el que, en 1998, ganó tres premios Grammy.

Colaboró con numerosas estrellas de la música, entre ellas Michael Jackson, Jay-Z, Snoop Dogg, Celine Dion, Justin Bieber, Mariah Carey, Bruno Mars, Wisin & Yandel, Kanye West y Lady Gaga, entre otros.